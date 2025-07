Mundo

Medidas de Trump contra Brasil são 'grande vitória' para Bolsonaro, diz New York Times

O jornal americano disse que decisões de Trump agravaram "drasticamente" a crise entre os dois países.

Publicado em 31 de julho de 2025 às 06:25

New York Times destacou que Trump agravou "drasticamente" a crise entre Brasil e EUA Crédito: Getty Images

O jornal americano The New York Times disse que os Estados Unidos cumpriram suas ameaças de aplicar tarifas de 50% a todos os produtos que vêm do Brasil e de sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes agravando "drasticamente" a crise entre os dois países, em reportagem publicada na quarta-feira (30/7).>

O presidente americano, Donald Trump, assinou na quarta o decreto que formaliza tarifas de 50% para produtos brasileiros, com uma série de exceções às taxações.>

Segundo a Casa Branca, as medidas foram tomadas considerando que "a perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo governo brasileiro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores constituem graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil".>

O New York Times destacou que "as duas medidas demonstraram que, enquanto as autoridades brasileiras buscavam o diálogo, a Casa Branca agravou drasticamente a crescente crise diplomática entre os dois países mais populosos do Hemisfério Ocidental".>

"As tarifas contra o Brasil são as mais altas já impostas pelo presidente Trump neste ano, embora excluam muitas das principais exportações brasileiras para os EUA, como aeronaves comerciais, produtos energéticos e suco de laranja.">

O New York Times destacou a disposição de Trump de confrontar o Brasil.>

"Dadas as amplas isenções tarifárias, as ações de quarta-feira podem acabar sendo menos paralisantes do que parecem — mas são um sinal claro do governo Trump de que está preparado para uma briga com o Brasil.">

A publicação ainda destacou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos principais vencedores após o anúncio de Trump de quarta-feira.>

"As medidas dos EUA representam uma grande vitória para Bolsonaro, que pode enfrentar décadas de prisão se for considerado culpado [em julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado]", diz o jornal.>

"Durante meses, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, vem pressionando a Casa Branca para aplicar sanções contra o ministro Moraes e outros juízes, argumentando que o Supremo Tribunal Federal está visando injustamente seu pai e outras vozes de direita.">

O New York Times afirma que "Bolsonaro sugeriu que uma imunidade para ele e seus aliados seria o caminho para uma trégua econômica com os EUA". >

"Parlamentares alinhados a Bolsonaro pressionam por um projeto de lei de anistia, embora Lula provavelmente vetaria isso", diz o artigo.>

O jornal também destacou a gravidade das sanções contra Moraes — que foi enquadrado na Lei Global Magnitsky — uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de violações de direitos humanos e práticas de corrupção.>

"As ações contra Alexandre de Moraes, um juiz da Suprema Corte brasileira, são um uso altamente incomum de algumas das mais graves sanções de direitos humanos que o governo dos EUA tem à disposição", escreveu o New York Times.>

O New York Times disse que Moraes se "tornou talvez a figura mais polêmica do Brasil" — relembrando episódios em que o juiz agiu contra seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro que atacaram instituições brasileiras e acusaram fraude nas eleições de 2022.>

"Mas, em sua luta para proteger a democracia, ele também foi visto, por vezes, como alguém que tomou medidas autoritárias", escreveu o jornal, citando ordens para empresas de tecnologia removerem contas de redes sociais, prisão de pessoas por ameaças na internet e sua ação como "juiz e promotor" em alguns casos.>

"No entanto, muitas de suas decisões também foram apoiadas pela maioria dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que disseram que seus poderes extraordinários são necessários para combater uma ameaça extraordinária à democracia brasileira", disse o jornal.>

