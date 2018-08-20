Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Medidas de Maduro devem acelerar hiperinflação na Venezuela
Criptomoeda

Medidas de Maduro devem acelerar hiperinflação na Venezuela

Ao aumentar os salários de forma tão agressiva e anunciar uma taxa de câmbio criptografada, Maduro parece estar reconhecendo a derrota do governo na batalha para sustentar moeda

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 11:14
Nicolás Maduro Crédito: Miraflores | Xinhua | AE
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, aumentou os salários pela quinta vez este ano e disse que o objetivo é fixar os preços para a incipiente conversão a uma criptomoeda no país, parte de um pacote de medidas que, segundo economistas, deve acelerar a hiperinflação.
Ele estabeleceu o novo salário mínimo mensal em 1.800 bolívares soberanos, a nova moeda que entra em vigor hoje. Isso representa um aumento de 3.000% em relação ao salário de pouco mais de 5 milhões de bolívares estabelecido em junho, ainda na moeda antiga, mas o valor continua em torno de US$ 30 na taxa amplamente utilizada do mercado paralelo.
Para aumentar a confusão, Maduro disse que tem a intenção de fixar salários, preços e pensões em petro  uma criptomoeda anunciada em fevereiro que ainda não começou a circular.
O líder socialista está tentando recuperar a economia do país da Opep diante de sanções financeiras dos EUA, uma crise da dívida externa e uma queda na produção de petróleo a níveis inferiores aos dos anos 40.
Ao aumentar os salários de forma tão agressiva e anunciar uma taxa de câmbio criptografada, Maduro parecia estar reconhecendo a derrota do governo na batalha para sustentar a moeda, disseram economistas.
Ao estabelecer uma taxa para o petro, Maduro estava, implicitamente, levando a taxa de câmbio do país para 6 milhões de bolívares por dólar americano, algo mais próximo das taxas de câmbio amplamente utilizadas no mercado paralelo e mais distante da atual taxa oficial de 248.832 bolívares por dólar. Economistas disseram esperar mais turbulência financeira.
O objetivo é admirável, mas ilusório, pelo menos enquanto o governo continuar imprimindo dinheiro para financiar os gastos descontrolados e aumentar os salários. Os próximos dias serão muito confusos, tanto para os consumidores quanto para o setor privado, disse Asdrubal Oliveros, diretor do instituto de pesquisas Ecoanalítica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados