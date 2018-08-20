Medidas de Maduro devem acelerar hiperinflação na Venezuela

Nicolás Maduro Crédito: Miraflores | Xinhua | AE

Nicolás Maduro, aumentou os salários pela quinta vez este ano e disse que o objetivo é fixar os preços para a incipiente conversão a uma criptomoeda no país, parte de um pacote de medidas que, segundo economistas, deve acelerar a hiperinflação. O presidente venezuelano,, aumentou os salários pela quinta vez este ano e disse que o objetivo é fixar os preços para a incipiente conversão a uma criptomoeda no país, parte de um pacote de medidas que, segundo economistas, deve acelerar a hiperinflação.

Ele estabeleceu o novo salário mínimo mensal em 1.800 bolívares soberanos, a nova moeda que entra em vigor hoje. Isso representa um aumento de 3.000% em relação ao salário de pouco mais de 5 milhões de bolívares estabelecido em junho, ainda na moeda antiga, mas o valor continua em torno de US$ 30 na taxa amplamente utilizada do mercado paralelo.

criptomoeda anunciada em fevereiro que ainda não começou a circular. Para aumentar a confusão, Maduro disse que tem a intenção de fixar salários, preços e pensões em petro  umaanunciada em fevereiro que ainda não começou a circular.

O líder socialista está tentando recuperar a economia do país da Opep diante de sanções financeiras dos EUA, uma crise da dívida externa e uma queda na produção de petróleo a níveis inferiores aos dos anos 40.

Ao aumentar os salários de forma tão agressiva e anunciar uma taxa de câmbio criptografada, Maduro parecia estar reconhecendo a derrota do governo na batalha para sustentar a moeda, disseram economistas.

Ao estabelecer uma taxa para o petro, Maduro estava, implicitamente, levando a taxa de câmbio do país para 6 milhões de bolívares por dólar americano, algo mais próximo das taxas de câmbio amplamente utilizadas no mercado paralelo e mais distante da atual taxa oficial de 248.832 bolívares por dólar. Economistas disseram esperar mais turbulência financeira.