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Representatividade

Marca cria manequins com estrias, sardinhas e vitiligo

Ação faz parte da campanha #MakeYourMark, ou seja, deixe a sua marca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 10:56

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 10:56

Manequins foram criados especialmente para a marca Crédito: Divulgação/Missguided
Após deixar de retocar digitalmente as estrias das modelos em seu site, a marca Missguided criou mais uma forma de fazer com que mulheres se sintam representadas. Seguindo a última campanha da marca, #MakeYourMark, que incentiva mulheres a abraçar as suas particularidades, a etiqueta criou manequins diferenciados para suas lojas físicas.
Os novos manequins possuem diferentes etnias e também estrias, sardinhas e até mesmo vitiligo. Eles foram criados pela própria marca, com a ajuda de maquiadores profissionais, e estarão expostos em duas franquias da Missguided em Londres.
Os novos manequins da Missguided tem sardas Crédito: Divulgação/Missguided

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