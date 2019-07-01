Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Manifestantes tentam invadir Parlamento de Hong Kong durante protesto
Crise política

Manifestantes tentam invadir Parlamento de Hong Kong durante protesto

Onda de manifestações contra a crescente influência do governo chinês sobre a região começou há três semanas

Publicado em 

01 jul 2019 às 12:17

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 12:17

Manifestantes tentam invadir prédio do Parlamento em Hong Kong nesta segunda-feira (1º) Crédito: REUTERS/Tyrone Siu
Manifestantes contrários ao governo de Hong Kong tentaram invadir nesta segunda-feira (1º) o Parlamento local, em um novo capítulo da crise política que atinge o território. 
A polícia respondeu à ação com bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. 
A tentativa de invasão aconteceu durante ato que marcava o 22º aniversário da devolução de Hong Kong à China -ele antes pertencia ao Reino Unido. 
Segundo o acordo de devolução, Pequim se comprometeu a respeitar a democracia no território, que possui um sistema legal próprio e certa autonomia política -um arranjo conhecido como "um país, dois sistemas". 
Nos últimos anos, porém, a ditadura do Partido Comunista vem tentando aumentar seu poder sobre o território, levando a oposição pró-democracia a organizar grandes manifestações.
A situação piorou no início de junho, quando o governo de Hong Kong -apoiado por Pequim- apresentou um projeto de lei de extradição que, segundo seus críticos, abriria a possibilidade de suspeitos serem enviados à China continental para serem julgados.
Protestos convocados por ativistas pró-democracia contra a nova lei reuniram milhares de pessoas e acabaram obrigando o governo suspender temporariamente o projeto. 
As manifestações, porém, continuaram e passaram a mirar a chefe de governo, Carrie Lam, considerada uma aliada da China. 
É o caso do ato desta segunda, que segundo a agência Reuters reuniu milhares de pessoas nas ruas do território. 
Jovens encapuzados ocuparam e bloquearam as três principais avenidas de Hong Kong com grades de metal. Policiais, equipados com cassetetes e escudos, se posicionaram diante dos manifestantes. Os agentes usaram gás lacrimogêneo e os ativistas responderam com o lançamento de ovo.  
Pouco depois, um grupo de manifestantes usou essas grades para tentar quebrar o vidro do prédio do Parlamento. Barras de ferro, carrinhos de mãe e guarda-chuvas (um símbolo do movimento pró-democracia no território) também foram usados. 
Segundo o jornal britânico The Guardian, alguns ativistas tentaram impedir a ação dos colegas. A polícia mobilizou uma unidade anti-distúrbios dentro do edifício e algumas pessoas chegaram a entrar no Parlamento, mas ainda não há detalhes do que aconteceu lá dentro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados