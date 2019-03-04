Manifestantes saem às ruas em várias cidades da Venezuela Crédito: Reprodução/Instagram

Manifestantes saíram às ruas nesta segunda-feira (04) na Venezuela , atendendo à convocação do autodeclarado presidente interino Juan Guaidó , em protesto contra o governo de Nicolás Maduro . Nas redes sociais, apoiadores de Guaidó postaram imagens das manifestações em diferentes cidades e na capital, Caracas

Guaidó retornou à Venezuela, depois de 11 dias viajando pela América do Sul, e foi recepcionado por apoiadores que o carregaram e celebraram seu regresso. Havia temor sobre a volta dele ao país pelas ameaças de prisão e ações por parte de autoridades ligadas a Maduro.

O interino fez discurso para os apoiadores e convocou-os para uma mobilização nacional no próximo sábado (09).

“Obrigado a todos pelo carinho e o calor imenso que nos receberam. Convoco o país para uma nova mobilização no sábado, 9 de março. Todo o apoio que recebemos e o respaldo que necessitamos dependem de nos mantermos nas ruas”, disse Guaidó.

Em seguida, o interino agradeceu o apoio internacional que recebeu no regresso à Venezuela.