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Convocação de Guaidó

Manifestantes saem às ruas em várias cidades da Venezuela

Guaidó convoca nova mobilização para sábado, dia 09

Publicado em 

04 mar 2019 às 19:49

Publicado em 04 de Março de 2019 às 19:49

Manifestantes saem às ruas em várias cidades da Venezuela Crédito: Reprodução/Instagram
Manifestantes saíram às ruas nesta segunda-feira (04) na Venezuela, atendendo à convocação do autodeclarado presidente interino Juan Guaidó, em protesto contra o governo de Nicolás Maduro. Nas redes sociais, apoiadores de Guaidó postaram imagens das manifestações em diferentes cidades e na capital, Caracas.
Guaidó retornou à Venezuela, depois de 11 dias viajando pela América do Sul, e foi recepcionado por apoiadores que o carregaram e celebraram seu regresso. Havia temor sobre a volta dele ao país pelas ameaças de prisão e ações por parte de autoridades ligadas a Maduro.
O interino fez discurso para os apoiadores e convocou-os para uma mobilização nacional no próximo sábado (09).
“Obrigado a todos pelo carinho e o calor imenso que nos receberam. Convoco o país para uma nova mobilização no sábado, 9 de março. Todo o apoio que recebemos e o respaldo que necessitamos dependem de nos mantermos nas ruas”, disse Guaidó.
Em seguida, o interino agradeceu o apoio internacional que recebeu no regresso à Venezuela.
“Agradecemos aos embaixadores da Argentina, do Brasil, do Canadá, do Chile, do Peu, do Equador, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha, da França, dos Países Baixos, de Portugal e da Romênia, que nos acompanharam na nossa chegada à Venezuela em uma demonstração firme do compromisso do mundo com a nossa democracia", acrescentou.

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