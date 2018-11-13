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Malas dos assassinos de jornalista continham seringas e desfibriladores

Jamal Khashoggi foi morto e desmembrado em consulado; corpo permanece desaparecido

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 10:42
O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado Crédito: HASAN JAMALI/ASSOCIATED PRESS/AE
As malas dos assassinos que viajaram à Turquia para matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi continham, entre outros elementos, seringas e desfibriladores, de acordo com fotos publicadas nesta terça-feira pelo jornal turco "Sabah". O profissional, crítico do regime de Riad, foi morto e desmembrado em 2 de outubro dentro do consulado saudita pouco depois de chegar ao local para concluir trâmites burocráticos. O corpo permanece desaparecido.
A Arábia Saudita reconheceu que o saudita foi assassinado e prometeu à comunidade internacional uma investigação "imparcial" sobre o incidente. Na segunda-feira, o jornal "New York Times" descreveu o conteúdo de uma gravação de áudio na qual um dos homens envolvidos no assassinato pede a alguém por telefone que informe a seu "chefe" que a operação terminou.
> Turquia admite existência de áudio da morte de jornalista
> Filhos do jornalista assassinado pedem que devolvam corpo à família
> Turquia pede investigação de suposta dissolução do corpo de jornalista
Embora não mencione o nome do "chefe", o jornal afirma que, de acordo com agências de inteligência americanas, trata-se do príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman.
O jornalista Jamal Khashoggi, que seguiu para o exílio nos Estados Unidos em 2017, foi assassinado em 2 de outubro no consulado de seu país em Istambul. De acordo com a Procuradoria turca, ele foi morto por estrangulamento e depois esquartejado.
O governo turco afirmou que a operação foi executada por 15 pessoas enviadas pela Arábia Saudita, que deixaram o país no mesmo dia do crime, algumas em voos privados e outras em voos comerciais.
> Promotor saudita diz que morte de jornalista foi premeditada
> O vaivém da morte de Khashoggi: como a Arábia Saudita mudou de versão
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As imagens publicadas pelo Sabah nesta terça-feira correspondem ao raio-X das malas de um grupo que viajou em um voo privado.
Dentro das malas estavam 10 telefones, cinco 'walkie-talkies', duas seringas, dois desfibriladores, um aparelho para interceptar sinais, três grampeadores grandes e um objeto cortante parecido a um bisturi.
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusa os "mais elevados níveis" do governo saudita de responsabilidade pelo assassinato. No sábado confirmou que existe uma gravação do assassinato, que disse ter transmitido aos Estados Unidos, Arábia Saudita, França, Alemanha e Grã-Bretanha.

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