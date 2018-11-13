Malas dos assassinos de jornalista continham seringas e desfibriladores

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado Crédito: HASAN JAMALI/ASSOCIATED PRESS/AE

Turquia para matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi continham, entre outros elementos, seringas e desfibriladores, de acordo com fotos publicadas nesta terça-feira pelo jornal turco "Sabah". O profissional, crítico do regime de Riad, foi morto e desmembrado em 2 de outubro dentro do consulado saudita pouco depois de chegar ao local para concluir trâmites burocráticos. O corpo permanece desaparecido. As malas dos assassinos que viajaram àpara matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi continham, entre outros elementos, seringas e desfibriladores, de acordo com fotos publicadas nesta terça-feira pelo jornal turco "Sabah". O profissional, crítico do regime de Riad, foi morto e desmembrado em 2 de outubro dentro do consulado saudita pouco depois de chegar ao local para concluir trâmites burocráticos. O corpo permanece desaparecido.

A Arábia Saudita reconheceu que o saudita foi assassinado e prometeu à comunidade internacional uma investigação "imparcial" sobre o incidente. Na segunda-feira, o jornal "New York Times" descreveu o conteúdo de uma gravação de áudio na qual um dos homens envolvidos no assassinato pede a alguém por telefone que informe a seu "chefe" que a operação terminou.

Embora não mencione o nome do "chefe", o jornal afirma que, de acordo com agências de inteligência americanas, trata-se do príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman.

O jornalista Jamal Khashoggi, que seguiu para o exílio nos Estados Unidos em 2017, foi assassinado em 2 de outubro no consulado de seu país em Istambul. De acordo com a Procuradoria turca, ele foi morto por estrangulamento e depois esquartejado.

O governo turco afirmou que a operação foi executada por 15 pessoas enviadas pela Arábia Saudita, que deixaram o país no mesmo dia do crime, algumas em voos privados e outras em voos comerciais.

As imagens publicadas pelo Sabah nesta terça-feira correspondem ao raio-X das malas de um grupo que viajou em um voo privado.

Dentro das malas estavam 10 telefones, cinco 'walkie-talkies', duas seringas, dois desfibriladores, um aparelho para interceptar sinais, três grampeadores grandes e um objeto cortante parecido a um bisturi.