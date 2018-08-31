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Achado bizarro

Mais de mil dentes humanos são encontrados durante escavação de metrô

Um dentista que trabalhava no local no início do século 20 não realizava o descarte correto dos órgãos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 14:07

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 14:07

Uma escavação durante a construção da expansão do metrô de Melbourne, na Austrália, desenterrou mais de mil dentes humanos Crédito: Facebook/Metro Tunnel
A empresa Metro Tunnel, que está expandindo o metrô na cidade de Melbourne, na Austrália, compartilhou nas redes sociais um achado bizarro: mais de mil dentes humanos foram encontrados em uma escavação no bairro de Willetton. Apesar de parecer macabro, arqueólogos contratados pelo governo australiano descobriram que um dentista trabalhou no local entre 1898 e 1930 e descartava os dentes dos seus pacientes lá.
"Esse dentista claramente descartava os dentes na pia", disse a pesquisadora Meg Goulding para a emissora ABC. "Muitos deles não são bonitos porque têm buracos muito grandes. Então instantaneamente transmitem uma ideia de dor e agonia, tanto em termos de sofrimento que alguns desses dentes devem ter provocado às pessoas, mas também no processo de extração", continuou. Segundo os registros da cidade, o dentista se chamava J.J. Forston e prometia tratamento e extração indolor de dentes com cavidades e outras enfermidades.
Os dentes serão exibidos na sede da Metro Tunnel junto com outros 500 mil artefatos descobertos durante a construção das estações. Moedas antigas, tubos com vestígios de ópio, brincos, um estilingue infantil e um garfo com cabo de osso foram alguns dos objetos desenterrados. "Algumas das moedas são muito significativas, valendo cerca de 3 mil dólares australianos [aproximadamente R$ 9 mil] na atual conversão", completou a pesquisadora.
Veja abaixo:

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