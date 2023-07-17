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Mistério

Mais de 50 baleias morrem após encalhar em ilha na Escócia

Parte do grupo teve de ser sacrificada devido à impossibilidade de resgate

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 06:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2023 às 06:27
Mais de 50 baleias-piloto foram encontradas encalhadas neste domingo (16) em uma praia na ilha de Lewis e Harris, no oeste da Escócia. A maior parte do grupo morreu.
As razões do encalhe em massa são incertas. Segundo a ONG British Divers Marine Life Rescue (BDMLR, na sigla em inglês), que atua no resgate de animais marinhos, uma das baleias mortas aparentava ter um prolapso vaginal (enfraquecimento dos ligamentos e músculos na região), o que indica a possibilidade de que o grupo tenha encalhado devido ao parto de uma fêmea.
Baleias-piloto encalhadas em praia na ilha de Lewis, na Escócia
Baleias-piloto encalhadas em praia na ilha de Lewis, na Escócia Crédito: British Divers Marine Life Rescue/Divulgação
"As baleias-piloto são notórias por seus fortes laços sociais; muitas vezes, quando uma baleia se mete em dificuldades e encalha, as demais a seguem", diz trecho da nota divulgada pela organização.
Especialistas em resgate de animais marinhos foram mobilizados por volta das 7h no horário local (3h em Brasília). Cerca de 55 baleias, entre adultos e filhotes, encalharam, e só 15 foram encontradas com vida.
"Nossos médicos de mamíferos marinhos atenderam e administraram os primeiros socorros às baleias sobreviventes", diz o texto da BDMLR. Os especialistas tentaram rebocar duas baleias que estavam mais ativas -uma delas conseguiu retornar ao oceano.
Por volta das 15h30 no horário local, os animais que ainda estavam vivos tiveram de ser sacrificados. A decisão foi tomada pela equipe da BDMLR em conjunto com a Guarda Costeira e os bombeiros.
"Considerando o tempo em que as baleias-piloto ficaram fora da água, além das más condições, foi decidido que elas deveriam ser sacrificadas por motivos de bem-estar", diz a nota da organização.
As baleias-piloto podem chegar a oito metros de comprimento e são conhecidas pelo comportamento sociável.

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