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Socorro

Mais de 30 pessoas são resgatadas após iate de luxo naufragar em Miami

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente com embarcação da marca Lamborghini
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2025 às 16:55

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 16:55

Mais de 30 pessoas foram resgatadas após naufrágio de iate de luxo em Miami
Mais de 30 pessoas foram resgatadas após naufrágio de iate de luxo em Miami Crédito: U.S. Coast Guard Southeast
Após o naufrágio de um iate, 32 pessoas foram resgatadas na praia de South Beach, em Miami, no sábado (3). Segundo autoridades locais, o acidente aconteceu no fim da tarde, por volta das 17h (16h horário de Brasília), próximo à Ilha Monumento Flager. Todas as pessoas a bordo foram resgatadas sem ferimentos.
Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. De acordo com a mídia local, o iate de luxo seria da marca Lamborghini e as equipes trabalham para recuperar a embarcação, que não representa risco à navegação local.
Nas redes sociais, diversos registros mostram o barco afundando na vertical. Em imagens publicadas pela guarda costeira americana, os tripulantes vestiram coletes salva-vidas e aguardavam o resgate na parte superior do iate.
A operação de resgate contou com a participação de diversas agências, incluindo a comissão de conservação de peixes e vida selvagem da Flórida e a guarda costeira americana.

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