Mais de 30 pessoas são resgatadas após iate de luxo naufragar em Miami

Mais de 30 pessoas foram resgatadas após naufrágio de iate de luxo em Miami Crédito: U.S. Coast Guard Southeast

Após o naufrágio de um iate, 32 pessoas foram resgatadas na praia de South Beach, em Miami, no sábado (3). Segundo autoridades locais, o acidente aconteceu no fim da tarde, por volta das 17h (16h horário de Brasília), próximo à Ilha Monumento Flager. Todas as pessoas a bordo foram resgatadas sem ferimentos.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. De acordo com a mídia local, o iate de luxo seria da marca Lamborghini e as equipes trabalham para recuperar a embarcação, que não representa risco à navegação local.

Nas redes sociais, diversos registros mostram o barco afundando na vertical. Em imagens publicadas pela guarda costeira americana, os tripulantes vestiram coletes salva-vidas e aguardavam o resgate na parte superior do iate.