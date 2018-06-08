Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Maior iceberg já registrado está prestes a derreter
295 km de comprimento

Maior iceberg já registrado está prestes a derreter

O B-15 se desprendeu da Antártica em 2000, quando tinha superfície de 11 mil km²

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Ao longo dos últimos 18 anos, o B-15Z percorreu cerca de 10 mil quilômetros Crédito: Reprodução/Nasa
Em março de 2000, a atenção do mundo se voltou para o distante continente da Antártica para acompanhar o desprendimento do B-15, o maior iceberg já registrado na História. As dimensões eram monstruosas: 295 quilômetros de comprimento por 37 quilômetros de largura, cerca de 11 mil quilômetros quadrados de superfície, pouco maior que a Jamaica. Agora, quase duas décadas depois, o B-15 está perto do fim. Imagens capturadas pela Estação Espacial Internacional mostram que seu maior fragmento, o B-15Z, está no Atlântico Sul, perto das Ilhas Geórgia do Sul, onde deve derreter com o contato com águas mais quentes.
 Eles tendem a se misturar com a água, que então passa pelo iceberg como um conjunto de facas  explicou Kelly Brunt, glaciologista da Nasa.
Logo após se desprender do Mar de Ross, o B-15 começou a se fragmentar. O maior pedaço, batizado B-15A, media 6,4 mil quilômetros quadrados. Ao longo dos anos, o iceberg foi se fragmentando enquanto era arrastado pelas correntes, restando apenas o B-15Z com as dimensões requeridas para rastreamento pelo Centro Nacional de Neve e Gelo, ligado à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA.
Nos últimos 18 anos, o B-15Z foi arrastado pelas correntes marinhas, percorrendo cerca de 10 mil quilômetros de distância. Em vez de acompanhar a costa antártica, cruzando a Passagem de Drake (estreito entre a América do Sul e a Antártica), o B-15Z foi empurrado para o norte, em direção ao Atlântico Sul.
Fotografia mostra que o B-15Z já possui uma grande fratura Crédito: Reprodução/Nasa
De acordo com os cálculos da Nasa, o B-15Z tem 19 quilômetros de comprimento por 9 de largura. Ele foi fotografado no último dia 22 por astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, quando estava a cerca de 280 quilômetros a noroeste das Ilhas Geórgia do Sul. Icebergs que conseguem chegar tão longe são conhecidos por derreterem rapidamente e chegarem ao fim de seus ciclos, informou a Nasa, em comunicado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados