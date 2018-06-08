Maior iceberg já registrado está prestes a derreter

Em março de 2000, a atenção do mundo se voltou para o distante continente da Antártica para acompanhar o desprendimento do B-15, o maior iceberg já registrado na História. As dimensões eram monstruosas: 295 quilômetros de comprimento por 37 quilômetros de largura, cerca de 11 mil quilômetros quadrados de superfície, pouco maior que a Jamaica. Agora, quase duas décadas depois, o B-15 está perto do fim. Imagens capturadas pela Estação Espacial Internacional mostram que seu maior fragmento, o B-15Z, está no Atlântico Sul, perto das Ilhas Geórgia do Sul, onde deve derreter com o contato com águas mais quentes.
Eles tendem a se misturar com a água, que então passa pelo iceberg como um conjunto de facas explicou Kelly Brunt, glaciologista da Nasa.
Logo após se desprender do Mar de Ross, o B-15 começou a se fragmentar. O maior pedaço, batizado B-15A, media 6,4 mil quilômetros quadrados. Ao longo dos anos, o iceberg foi se fragmentando enquanto era arrastado pelas correntes, restando apenas o B-15Z com as dimensões requeridas para rastreamento pelo Centro Nacional de Neve e Gelo, ligado à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA.
Nos últimos 18 anos, o B-15Z foi arrastado pelas correntes marinhas, percorrendo cerca de 10 mil quilômetros de distância. Em vez de acompanhar a costa antártica, cruzando a Passagem de Drake (estreito entre a América do Sul e a Antártica), o B-15Z foi empurrado para o norte, em direção ao Atlântico Sul.
De acordo com os cálculos da Nasa, o B-15Z tem 19 quilômetros de comprimento por 9 de largura. Ele foi fotografado no último dia 22 por astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, quando estava a cerca de 280 quilômetros a noroeste das Ilhas Geórgia do Sul. Icebergs que conseguem chegar tão longe são conhecidos por derreterem rapidamente e chegarem ao fim de seus ciclos, informou a Nasa, em comunicado.