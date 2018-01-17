Mãe de 13 irmãos em cativeiro ficou perplexa com motivo de prisão

Família posou sorridente para fotos no Facebook - Crédito: Reprodução

Após 13 irmãos serem encontrados mantidos em cativeiro pelos pais em Perris, na Califórnia, no último domingo, em coletiva de imprensa o Capitão de Departamento do Xerife de Riverside County, Greg Fellows, afirmou nesta terça-feira que a mãe dos jovens não compreendeu a chegada da polícia.

"Nos pareceu que a mãe esteve perplexa com o motivo de estarmos em sua casa", afirmou Fellows.

Durante a coletiva, também foi confirmado que todos os 13 irmãos, com idades entre 2 e 29 anos, são filhos biológicos do casal Louise Anna e David Turpin. Segundo a polícia, a garota de 17 anos que conseguiu escapar, acionando as autoridades, o fez ao atravessar uma janela. A jovem também foi responsável por mostrar fotos do local aos agentes.

"Os agentes perceberam que os irmãos estavam mal alimentados, o local era muito sujo e as condições eram horríveis", disse ainda Fellows.

Ainda na coletiva, Sophia Grant, diretora médica da unidade de abuso infantil na Riverside University disse que as vítimas devem ser alimentadas aos poucos, para que possam se recuperar.

"Em casos de subnutrição, devemos começar a alimentá-los devagar para evitar qualquer problema. No longo prazo, essas crianças precisão de apoio psicológico e psiquiátrico deivido ao período de maus-tratos", disse a médica.

Autoridades da Califórnia resgataram os 13 irmãos e irmãs famintos, imundos e acorrentados dentro da casa de seus pais. Seis deles eram menores. Todos eram filhos dos acusados, que foram presos sob fiança multimilionária.

Um dos cativos, uma menina de 17 anos, escapou durante o fim de semana e notificou o Departamento do Xerife de Riverside que seus irmãos "estavam sendo mantidos em cativeiro dentro da residência por seus pais", alguns deles "presos com cadeias e cadeados", disse o departamento do xerife.