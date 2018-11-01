Maduro pede união da esquerda na América Latina após eleição de Bolsonaro

Nicolás Maduro Crédito: REUTERS/Marco Bello

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, defendeu nesta quarta-feira a união da esquerda na América Latina, após a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil e o avanço da direita em outros países da região.

Maduro, que visitou Cuba na terça-feira, citou os presidentes de Argentina, Mauricio Macri, e Colômbia, Iván Duque, para exemplificar o avanço da direita na região.

"Tem futuro o povo sul-americano com um Macri, com um Duque à frente?! (...) Estamos em uma imensa confrontação geopolítica de modelos, projetos e ideias", declarou Maduro em um ato no qual esteve presente o embaixador cubano na Venezuela, Rogelio Polanco.

Derrubaram Dilma Rousseff. Impuseram lá uma ditadura e sequestraram este grande líder Luiz Inácio Lula da Silva. Se Lula tivesse sido candidato, tenham a certeza de que ganharia Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

Na segunda-feira, o governo em Caracas felicitou Bolsonaro pela vitória, exortando o presidente eleito a "retomar, como países vizinhos, o caminho das relações diplomáticas de respeito" com a Venezuela.

No que definiu como uma "correlação de forças amigáveis", Maduro defendeu nesta quarta-feira um novo impulso na Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), organização regional fundada pelos finados líderes Hugo Chávez e Fidel Castro, e hoje integrada por Antígua e Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Granada, Nicarágua, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname e Venezuela.