Maduro deseja rápida recuperação a Trump e espera que Covid o torne 'mais humano'

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse desejar uma rápida recuperação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse em um discurso televisionado no país neste domingo (4), que deseja uma rápida recuperação ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump , internado com Covid-19 . Maduro disse ainda que espera que a doença faça Trump ser "mais humano".

"Expressamos nossa solidariedade humana com Trump e queremos que ele recupere sua saúde e vida. Esperançosamente, tudo isso o levará a ser mais reflexivo, mais humano (...) para compreender os povos do mundo", disse o presidente venezuelano.

No mesmo discurso, Maduro disse ainda que seu filho, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, irá participar dos testes da vacina russa Sputnik V que serão realizados na Venezuela. O governo venezuelano anunciou que um primeiro lote da Sputnik V chegou ao país na sexta-feira (2), e está previsto que 2 mil pessoas participem dos ensaios.

RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS

O presidente dos Estados Unidos não reconhece a legitimidade do governo de Maduro, a quem considera um ditador, e já afirmou que seu governo está aberto a várias opções para acabar com a chamada Revolução Bolivariana, no poder desde 1999. Trump reconhece como presidente interino da Venezuela o opositor Juan Guaidó, a quem recebeu na Casa Branca em fevereiro deste ano.