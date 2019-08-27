Home
>
Mundo
>
Macron diz que alguns dirigentes confundem soberania com agressividade

Macron diz que alguns dirigentes confundem soberania com agressividade

Bolsonaro afirmou que o Brasil recusaria a ajuda de US$ 20 milhões (R$ 83 milhões) oferecida na véspera pelo G7 se o líder europeu retirasse os supostos insultos a ele

Agência Folhapress

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 21:23

 - Atualizado há 6 anos

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução

O presidente da França, Emmanuel Macron, sugeriu nesta terça-feira (27) que "faltou tato" a Jair Bolsonaro na réplica às considerações de Paris sobre os incêndios na Amazônia.

Recomendado para você

O ministro do STF afirmou que votação que preservou mandato da deputada contraria a Constituição e determinou que seu suplente tome posse em até 48 horas. Sessão da Primeira Turma nesta sexta-feira (12/12) deve apreciar sua decisão.

Alexandre de Moraes anula decisão da Câmara e determina perda imediata de mandato de Carla Zambelli

Grupos de torcedores se dizem 'atônitos' com a estratégia de preços 'extorsiva' da Fifa para os ingressos da Copa do Mundo.

A revolta de torcedores com preços de ingressos da Copa do Mundo: 'Traição monumental'

A apreensão, pelos EUA, de um navio carregado de petróleo bruto é a mais recente de uma série de escaladas na campanha de pressão do governo Trump contra a Venezuela

O que se sabe sobre a apreensão de petroleiro pelos EUA na costa da Venezuela

Em discurso a embaixadores em que não citou nominalmente do homólogo brasileiro, Macron chamou de "erro profundo" a adoção de uma postura hostil em resposta a emergências que ultrapassam limites nacionais.

"A Amazônia é estratégica para o mundo inteiro, tanto em termos de aquecimento global quanto de biodiversidade", disse. "Nesse sentido, notei as inquietudes, a falta de tato de alguns dirigentes, ao considerarem que soberania, no fundo, era agressividade."

Segundo Macron, "somos um país soberano quando aceitamos com alegria e gentileza a solidariedade internacional, porque é um sinal de amizade".

Também na terça-feira (27), Bolsonaro afirmou que o Brasil recusaria a ajuda de US$ 20 milhões (R$ 83 milhões) oferecida na véspera pelo G7 (grupo de nações ricas) se o líder europeu retirasse os supostos insultos a ele.

No encontro com diplomatas, Macron insistiu no argumento de que a mancha amazônica se estende por nove países, inclusive a França -que tem um departamento em solo sul-americano (Guiana Francesa).

"Vários outros [países que não o Brasil] solicitaram nossa ajuda. É importante mobilizá-la logo para que a Colômbia, a Bolívia e todas as regiões brasileiras que desejem usufruir desse auxílio possam recebê-lo e reflorestar a área rapidamente", completou o francês.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais