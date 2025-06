Homenagem em Paris

Lula recebe título 'honoris causa' de universidade francesa

Acompanhado por Emmanuel Macron, presidente brasileiro também abriu exposição do artista Ernesto Neto nesta sexta-feira (6)

O evento foi cercado de um forte esquema de segurança. As universidades francesas vêm sendo palco de manifestações de estudantes em favor da Palestina desde o início do conflito em Gaza, em outubro de 2023.>

O presidente disse que tem dois projetos na educação superior: criar uma universidade "para os indígenas" e outra "para o esporte". "A gente vai poder fomentar mais e fazer do esporte um chamariz para que a criança não seja mais levada ao narcotráfico.">

Depois do evento na universidade, Lula seguiu para o Grand Palais, histórico pavilhão de exposições vizinho à Champs-Elysées, principal avenida de Paris. Juntamente com o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente brasileiro inaugurou uma instalação gigante de Ernesto Neto, um dos artistas plásticos brasileiros mais conhecidos no exterior.>