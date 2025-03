Mundo

Lula nomeia Gleisi Hoffmann para Relações Institucionais e dá seguimento à reforma ministerial

Deputada e presidente do PT, Gleisi substituirá Alexandre Padilha, convocado para chefiar a pasta da Saúde.

Gleisi Hoffmann substituirá Alenxadre Padilha, nomeado para a pasta da Saúde. (Jose Cruz/Agência Brasil)

Redação BBC News Brasil

Em mais um passo da reforma ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou, nesta sexta-feira (28/2), a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) para ocupar a pasta das Relações Institucionais.

"Vem para somar na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, na interlocução do Executivo com o Legislativo e demais entes federados", escreveu Lula em sua conta no X.

Gleisi, por sua vez, foi à mesma rede social agradecer o convite e o apoio do PT.

"Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo. É com este sentido que seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas, como fiz nas posições que ocupei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil, na Diretoria de Itaipu e, atualmente, na presidência do PT", escreveu ela.

O ministério estava sob o comando de Alexandre Padilha, anunciado na quarta-feira para chefiar a Saúde no lugar de Nísia Trindade.

Padilha já havia comandado a Saúde anteriormente, no governo de Dilma Rousseff (PT), entre janeiro de 2011 e fevereiro de 2014.

A saída de Padilha da pasta de Relações Institucionais, que é responsável pela articulação política do governo, abriu espaço para Lula melhorar a relação com o Congresso.

Padilha vinha enfrentando problemas na condução das negociações políticas, tendo sido chamado publicamente de incompetente pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Desde o início de fevereiro, o Congresso tem novas lideranças, com Hugo Motta (Republicanos-PB) à frente da Câmara e o Davi Alcolumbre (União-AP) no comando do Senado.

O Palácio do Planalto, porém, não deu explicação oficial para a troca ministerial. Segundo a imprensa brasileira, Nísia Trindade foi demitida por uma insatisfação de Lula com os resultados da pasta.

Atualmente, além de deputada federal pelo Paraná, Gleisi é a atual presidente do PT.

Gleisi tem 59 anos. Ela participou do movimento estudantil e se formou em direito, com especialização em gestão pública. É filiada ao PT desde 1989 e assessorou quadros do partido.

Elegeu-se senadora em 2010 e foi ministra da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff (PT) de 2011 a 2014.

Assumiu a presidência do PT em 2017. Seu mandato à frente da sigla deve se encerrar em julho deste ano, quando estão convocadas eleições internas do partido.

A posse de Gleisi está marcada para 10 de março.

Seu nome foi escolhido em meio à críticas pela redução da participação feminina no governo Lula. Havia 11 mulheres à frente de ministérios no início do mandato.

Três formam demitidas e substituídas por homens: Ana Mozer (Esporte) e Daniela Carneiro (Turismo), além de Nísia.

Agora voltam a ser nove pastas chefiadas por mulheres, com a nomeação de Gleisi para comandar a articulação política de Lula em um momento de crise.

O anúncio destas mudanças vem após meses de especulação sobre uma reforma ministerial, discussão que ganhou novo fôlego após a forte queda de popularidade de Lula no início do ano.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada em 14 de fevereiro, a aprovação do presidente recuou de 35% para 24% em dois meses, pior nível já registrado pelo petista em todos os seus mandatos. A reprovação também é recorde, subindo de 34% a 41%.

Nesse contexto, partidos do Centrão pressionam o presidente por mais espaço na Esplanada dos Ministérios.

Esta reportagem está em atualização.

