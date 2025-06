Visita oficial

Lula interage com acrobatas durante exposição em museu de Paris

Presidente tem agenda cultural durante visita de Estado à França, nesta sexta-feira (6), ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron

PARIS - Como parte da agenda cultural da visita oficial à França, o presidente Lula interagiu com cenários e instalações inaugurados nesta sexta-feira (6) no Grand Palais, o histórico pavilhão de exposições vizinho à Champs-Elysées, principal avenida de Paris.>

Dentro do Grand Palais, Lula tirou paletó e sapatos para brincar de acrobacias com os artistas do espetáculo Vertige, do coreógrafo Rachid Ouramdane. No show, apresentam-se acrobatas e "highliners", equilibristas em fitas a grande altura.>