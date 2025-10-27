Aniversário

Lula festeja 80 anos em jantar de gala e recebe parabéns de chefes de Estado

Presidente subiu ao palco e foi aplaudido durante evento na Malásia para autoridades que fizeram parte da cúpula de nações do sudeste asiático

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:59

KUALA LUMPUR, MALÁSIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e comemorou seu aniversário de 80 anos nesta segunda-feira (27).

O evento ocorreu em Kuala Lumpur, na capital malaia, e foi oferecido aos chefes de Estado que fizeram parte da cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático, em português), do qual Lula foi como convidado.

O presidente subiu ao palco e foi aplaudido. Ao lado de Ibrahim e da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, o líder brasileiro cortou um bolo de ani versário. O público presente no evento também cantou parabéns para o petista. Lula usou uma camisa tradicional malaia que foi oferecida pelo governo do país.

Lula foi homenageado em jantar de gala oferecido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Antes, o brasileiro também recebeu os parabéns do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que brincou dizendo que o petista está fazendo 25 anos.

O evento aconteceu durante a viagem do presidente para a Ásia, do qual o principal compromisso foi a reunião que ocorreu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo (26).

Os líderes discutiram principalmente as tarifas impostas ao Brasil pelo americano, e o governo brasileiro espera que os países entrem em um acordo muito rapidamente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta