Lula e Janja encontram chefe do TikTok em Nova York e rede cita investimentos no Nordeste

Reunião às margens da Assembleia Geral da ONU foi a primeira do presidente brasileiro com representantes da rede social chinesa.

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:32

Lula e Shou Zi Chew se encontraram nesta segunda-feira em Nova York Crédito: Getty Images

Foi a primeira vez que o petista se reuniu com representantes da rede social chinesa, uma das mais populares do Brasil e do mundo.

Segundo dois membros do governo brasileiro ouvidos em caráter reservado, o encontro durou em torno de 30 minutos, foi feito a pedido da empresa e contou com a participação, ao menos parcial, da primeira-dama Janja Lula da Silva.

A presença da primeira-dama no encontro consta de sua agenda oficial.

Em maio, Janja foi alvo de críticas após ter feito, segundo relatos vazados à imprensa, comentários sobre o funcionamento do TikTok durante uma visita oficial à China.

Na época, Lula saiu em defesa dela e disse que teria pedido ao presidente chinês, Xi Jinping, que enviasse um responsável da empresa ao Brasil para discutir a atuação da companhia no país.

Segundo um membro do governo que participou da reunião e que conversou com a BBC News Brasil em caráter reservado, o TikTok anunciou a intenção de fazer investimentos no Brasil.

Entre eles, estariam sendo discutidos projetos para a construção de data centers no Ceará.

Além de Janja e Lula, também participaram da reunião o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana.

Polêmica com Janja na China

O encontro de Lula com o diretor do TikTok aconteceu quatro meses depois de uma polêmica envolvendo a primeira-dama durante a visita oficial do petista à China, em maio, em torno da atuaçõa da companhia.

Na ocasião, relatos publicados por veículos como Folha de S. Paulo e G1, apontaram que, durante um jantar, a primeira-dama teria se dirigido diretamente ao presidente chinês, Xi Jinping, e cobrado que a rede fosse mais firme em relação à moderação de conteúdo para evitar a exposição de mulheres e crianças a conteúdos inapropriados.

O episódio na época foi criticado pela oposição.

A intervenção da primeira-dama teria sido interpretada como uma quebra de protocolo indesejada.

Ao centro, Lula e Janja durante visita à China em maio Crédito: Reuters

Além disso, a oposição acusou Janja e Lula de pedir ajuda a Xi Jinping para aumentar a moderação de conteúdo da rede, acusando o governo de trabalhar para censurar conteúdos.

Segundo uma pessoa que acompanhou o encontro desta segunda-feira, Janja participou de parte do encontro, mas não ficou claro em que medida ela foi ativa durante as conversas mantidas entre Lula e o diretor-executivo da empresa.

Essa mesma fonte afirmou que a regulação de mídias sociais foi um dos temas debatidos durante o encontro e que a empresa teria se mostrado informada sobre o projeto de lei sobre regulação econômica das plataformas enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional sobre o assunto.

Ainda segundo esta fonte, executivas que acompanhavam o diretor do TikTok afirmaram que a empresa defenderia medidas para garantir um ambiente mais seguro nas redes sociais, mas não houve informações sobre se a rede apoiará ou não o projeto de regulação de mídias sociais do governo.

O TikTok é uma das redes sociais mais populares do Brasil, ganhando terreno de forma exponencial nos últimos anos.

O TikTok está em terceiro lugar como a rede social mais presente em telefones celulares brasileiros de acordo com a pesquisa Mobile Time/Opinion Box, divulgada em abril deste ano.

De acordo com o levantamento, o TikTok está presente em 46% dos telefones celulares brasileiros, atrás apenas do Facebook (76%) e Instagram (91%).

A empresa não divulga seus dados oficiais, mas estimativas extraoficiais apontam que o TikTok teria em torno de 100 milhões de usuários no Brasil.

Ainda segundo uma pessoa que participou da reunião, Lula e Shou Zi Chew não discutiram as informações divulgadas nos Estados Unidos sobre uma negociação para que bilionário Larry Elisson, da gigante de informática Oracle, comprasse o controle do TikTok nos Estados Unidos.

Elisson é apontado como um empresário simpático à gestão do presidente norte-americano Donald Trump.

A BBC News Brasil procurou a assessoria de imprensa do TikTok no Brasil e nos Estados Unidos, mas não recebeu nenhuma resposta sobre o conteúdo da reunião.

