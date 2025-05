Mensagem presidencial

Lula cumprimenta Leão XIV e diz desejar continuidade do legado de Francisco

Presidente, que está em visita de Estado à Rússia, publicou mensagem direcionada ao novo pontífice em suas redes sociais

Em mensagem no X (antigo Twitter), o presidente desejou que o novo pontífice dê continuidade ao trabalho do antecessor, papa Francisco , morto em 21 de abril deste ano. Lula esteve no velório de Francisco acompanhado da primeira-dama, Janja, e de uma comitiva de autoridades brasileiras.>

Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV. Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela…

"Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos.">