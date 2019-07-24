Home
>
Mundo
>
Londres confisca remessa de ouro venezuelano

Londres confisca remessa de ouro venezuelano

O ouro seria levado da Suíça para as Ilhas Cayman

Agência Estado

Publicado em 24 de julho de 2019 às 11:04

 - Atualizado há 6 anos

Barras de ouro Crédito: Reprodução | Pixabay

O Reino Unido apreendeu um carregamento de 104 quilos de ouro, avaliado em US$ 5 milhões, em meio a uma investigação internacional sobre um cartel de drogas sul-americano. O ouro seria levado da Suíça para as Ilhas Cayman, mas a rota tinha começado na Venezuela. A informação é da Agência Nacional contra o Crime (ANC), que participou da operação do dia 1º com a agência de fronteiras no aeroporto de Heathrow.

Recomendado para você

Quatro mulheres contam suas histórias sobre náuseas e vômitos extremos na gravidez.

'Perdi 19 kg e vomitei 40 vezes por dia': o quadro que atinge até três em cada 100 grávidas

Relação de membros do STF com integrantes do Banco Master gerou críticas sobre a ausência de código de conduta específico para ministros da Corte.

As conexões de Daniel Vorcaro e do Banco Master com ministros do STF

O ministro do STF afirmou que votação que preservou mandato da deputada contraria a Constituição e determinou que seu suplente tome posse em até 48 horas. Sessão da Primeira Turma nesta sexta-feira (12/12) deve apreciar sua decisão.

Alexandre de Moraes anula decisão da Câmara e determina perda imediata de mandato de Carla Zambelli

As autoridades das Ilhas Cayman, com a cooperação da ANC, abriram uma investigação por suposta lavagem de dinheiro. "Acreditamos que o carregamento esteja vinculado aos cartéis de drogas que atuam na América do Sul. Trabalhando com colaboradores, pudemos identificar rapidamente e conter o plano", disse o comandante da ANC, Steve McIntyre.

"O modelo de negócios de muitos grupos do crime organizado tem como base a capacidade de passar dinheiro pelas fronteiras para financiar suas atividade delitivas", acrescentou McIntyre, sem esclarecer a origem dos pequenos lingotes de ouro.

A mineração ilegal de ouro tem se tornado cada vez mais comum na Venezuela. Os carregamentos que deixam o país, no entanto, nem sempre são enviados por organizações criminosas. Desde o início de abril, o governo de Nicolás Maduro vendeu mais de 24 toneladas de ouro, desafiando o bloqueio econômico destinado a deter o comércio lucrativo que o chavismo usa para financiar a lealdade dos militares. No mês passado, o Departamento do Tesouro dos EUA incluiu o Banco Central da Venezuela (BCV) em sua lista de entidades sob sanções.

Em janeiro, o governo venezuelano tentou fazer uma retirada milionária em ouro do Banco da Inglaterra, mas o pedido foi rejeitado. Funcionários do BCV haviam pedido a retirada de US$ 1,2 bilhão em ouro, que é parte dos US$ 8 bilhões que a Venezuela mantém como reserva no exterior.

Nos últimos meses aumentaram as denúncias sobre os saques que o regime Maduro está fazendo de recursos em minérios do país, incluindo reservas de diamante e coltan (usado em smartphones), para obter moeda forte e se manter no poder.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais