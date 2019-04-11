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Decisão para outubro

Líderes europeus concordam em adiar Brexit para 31 de outubro

Saída britânica da União Europeia, prevista inicialmente para 29 de março, deveria ocorrer na sexta-feira; novo prazo depende da aceitação de May

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 23:38

Publicado em 

10 abr 2019 às 23:38
Os líderes europeus reunidos em Bruxelas concordaram nesta quarta-feira (10), em adiar a saída do Reino Unido da União Europeia para o dia 31 de outubro, informou o presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, pelo Twitter.
Segundo a agência Reuters, haverá uma revisão do prazo em junho. A proposta será apresentada à primeira-ministra britânica, Theresa May, que havia pedido um adiamento para 30 de junho. O Brexit, previsto inicialmente para 29 de março, deveria ocorrer na sexta-feira.
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Na terça-feira, Tusk informou que proporia aos líderes da UE que aceitassem uma prorrogação longa,de no máximo um ano. May havia pedido um adiamento para que pudesse ter tempo de um obter um acordo nacional que evitasse uma saída abrupta do bloco.

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