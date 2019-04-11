Líderes europeus concordam em adiar Brexit para 31 de outubro

Os líderes europeus reunidos em Bruxelas concordaram nesta quarta-feira (10), em adiar a saída do Reino Unido da União Europeia para o dia 31 de outubro, informou o presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, pelo Twitter.

Segundo a agência Reuters, haverá uma revisão do prazo em junho. A proposta será apresentada à primeira-ministra britânica, Theresa May, que havia pedido um adiamento para 30 de junho. O Brexit, previsto inicialmente para 29 de março, deveria ocorrer na sexta-feira.