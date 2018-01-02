Líder supremo acusa 'inimigos da nação' por protestos no Irã

Ali Khamenei Crédito: Reprodução/Web

Em seu primeiro pronunciamento após seis dias de protestos contra o governo, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, acusou os "inimigos da nação" de responsabilidade pela crise política. Contra as dificuldades econômicas e o autoritarismo do regime de Teerã, os manifestantes saem às ruas em diversas cidades e são reprimidos pelas forças de segurança. No total, já são 21 mortos e mais de 450 detidos na onda de manifestações iniciada na última quinta-feira em Machhad, a segunda cidade mais populosa do país.

As mortes agravam a crise no país, que encara as manifestações mais robustas contra o seu regime desde 2009, quando milhões de pessoas saíram às ruas para protestar contra a reeleição do então presidente Mahmoud Ahmadinejad, sob acusações de fraude eleitoral.

— Nos acontecimentos dos últimos dias, os inimigos se uniram e estão usando de todos seus meios, seu dinheiro, suas armas, suas políticas e seus serviços de segurança para criar problemas para o regime islâmico — afirmou Khamenei, em uma declaração transmitida pela emissora de televisão oficial. — Esperam apenas uma chance para se infiltrar e atacar o povo iraniano. O que pode impedir o inimigo de agir é o espírito de coragem, de sacrifício e a fé do povo, dos quais vocês são testemunha.

Nove pessoas — seis manifestantes, um garoto, um policial e um membro da Guarda Revolucionária iraniana — morreram durante protestos noturnos entre segunda e terça-feira na região de Isfahan. Dentre as novas vítimas fatais, estão um menino de 11 anos, cujo pai foi ferido por disparos de manifestantes, e um homem de 20 anos em Khomeinyshahr. Outras seis pessoas morreram em confrontos com as forças de segurança, quando tentavam invadir uma delegacia da cidade de Qahderijan. Em Najafabad e Kahriz Sang, morreram dois agentes de segurança, que foram atingidos por disparos de fuzis de caça.

Também nesta terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a expressar apoio aos manifestantes contra o governo. Mais uma vez, chamou o regime iraniano de brutal e corrupto. Logo que irromperam as primeiras marchas, o chefe da Casa Branca já enviara uma mensagem hostial ao Irã, dizendo que a "a população está cansada da corrupção e do financiamento de terroristas pelo regime". Os dois países vivem um momento de crise diplomática, agravada pela postura agressiva de Trump, que ameaça abandonar o histórico acordo nuclear entre Teerã e potências mundiais.

"O povo do Irã está finalmente atuando contra o brutal e corrupto regime iraniano", escreveu o presidente pelo Twitter, um dia após ter dito que havia chegado o tempo de mudança na república islâmica.

DESAFIO AO AUTORITARISMO

Os protestos políticos são um fenômeno raro no Irã e representam um claro desafio ao autoritarismo do governo, cujas forças de segurança mantém um rigoroso controle sobre a vida da população. Os iranianos saem às ruas para expressar o seu descontentamento com a corrupção e as dificuldades econômicas sofridas pela população. A gota d'água foi o aumento de 40% no preço do ovo e das aves para consumo, a que o governo atribuiu aos receios de uma gripe aviária.

Muitos estão decepcionados porque esperavam que a vida já estivesse mais fácil a esta altura, após o levantamento das sanções internacionais para os setores financiero, energético e de transportes contra o seu país, em decorrência do acordo nuclear com potências mundiais. A economia local já registrou avanços desde 2015, mas os iranianos não veem todos estes progressos chegarem às suas casas. As taxas de desemprego permanecem altas e a inflação voltou ao índice de 10% ao ano.

No entanto, não demorou para que os manifestantes se voltassem também contra o autoritarismo do regime de Teerã. Há anos que a população cultiva uma série de queixas políticas e sociais, inclusive por conta do rigoroso controle das autoridades sobre a vida dos cidadãos. Segundo especialistas, as mulheres têm se tornado um motor cada vez mais importante na luta por liberdades com a sua luta por direitos iguais no Irã. Além disso, muitos criticam o envolvimento do Irã em conflitos regionais.