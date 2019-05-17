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Pausa

Líder da oposição no Reino Unido diz que haverá pausa no diálogo do Brexit

Segundo o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, o diálogo foi "o mais longe possível"

Publicado em 

17 mai 2019 às 11:03

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 11:03

População do Reino Unido decidiu por sair da União Europeia Crédito: EPA/Patrick Seeger
Líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, a principal sigla da oposição, Jeremy Corbyn afirmou nesta sexta-feira (170, que foi "o mais longe possível" nas conversas com o governo sobre a saída do país da União Europeia, o Brexit. Segundo ele, é preciso agora haver uma pausa no diálogo, embora Corbyn disse que estaria disposto a avaliar novas propostas mais adiante.
A decisão dos oposicionistas não foi uma surpresa e significa que a trajetória do país fora da UE continua a não ter clareza, quase três anos após eleitores votarem para abandonar o bloco, no plebiscito de 2016. Em carta à premiê Theresa May, Corbyn afirmou que as conversas entre as partes sobre o Brexit em busca de uma maioria entre os legisladores britânicos para o Brexit "foram agora o mais longe possível".
Corbyn disse que o Partido Trabalhista havia abandonado as conversas porque negociadores mostraram-se incapazes de acertar suas diferenças. Ele acrescentou que seu partido está cada vez mais preocupado a respeito de qualquer acordo, já que a premiê deve deixar o posto dentro de meses. 

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