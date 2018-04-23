Lei provoca mudança histórica na família real após nascimento de bebê

Príncipe William e Kate Middleton deixam o hospital St. Mary's, em Londres, com o filho mais novo Crédito: Palácio de Kensington

O nascimento do terceiro filho do príncipe William e de Kate Middleton, o duque e a duquesa de Cambridge, é um marco histórico: pela primeira vez na história da família real britânica um príncipe não ficará à frente de uma princesa na linha sucessória. Isso significa que a princesa Charlotte, de 2 anos, segue sendo a quarta herdeira ao trono, enquanto o irmão que nasceu na manhã desta segunda-feira (23) será o quinto na linha de sucessão.

A duquesa de Cambridge Kate Middleton segura seu filho recém-nascido durante apresentação do pequeno príncipe à mídia, em frente ao Hospital St Mary, em Londres Crédito: John Stillwell/Pool photo via AP

Essa nova configuração dos herdeiros ao trono só foi possível graças a mudança em uma lei que aconteceu em 2011, quando Kate Middleton esperava o primeiro filho - o príncipe George, hoje com 4 anos e no terceiro lugar na sucessão para herdar o trono.

Com os filhos Charlotte e George, o príncipe William chega ao hospital St Marys, em Londres, para conhecer seu novo herdeiro Crédito: Palácio de Kensington

A alteração da lei acabou com a regra de primogenitura masculina e, assim, a ordem de sucessão ao trono britânico passou a ser determinada simplesmente pela ordem de nascimento. Se a lei antiga ainda estivesse valendo, por exemplo, o príncipe nascido nesta segunda-feira seria o quarto na linha de sucessão, "empurrando" a princesa Charlote para a quinta da fila.

Príncipe William e duquesa Kate Middleton com os filhos Charlotte e George Crédito: Reprodução/Instagram @anglosaxonclub

No Reino Unido, a mudança na lei foi considerada um avanço no direito das mulheres e igualdade de gênero, já que o sexo biológico dos netos da Rainha Elizabeth II deixou de determinar a ordem de sua entrada na linha sucessória, sendo levado em conta agora apenas sua data de nascimento.

ENTENDA A LINHA SUCESSÓRIA DA FAMÍLIA REAL

1º - Príncipe Charles, pai do príncipe William, é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. Ele assume a coroa após a morte da rainha ELizabeth II.

2º - Príncipe William é o segundo na fila para o trono inglês. Ele só será rei após a morte do pai, Charles.

3º - Príncipe George é o terceiro na linha sucessória. Ele é o filho mais velho do príncipe William e da duquesa Kate Middleton e só assume após o avô e o pai deixarem o trono.

4º - Princesa Charlotte é a quarta na sucessão ao trono.

5º - Príncipe, ainda sem nome, nascido nesta segunda-feira (23).

ALTA APÓS VISITA DOS FILHOS

Após cerca de 12 horas de internação, Kate Middleton deixou, na tarde desta segunda-feira (23), o hospital St. Mary's, em Londres, onde deu à luz, em parto natural, ao seu terceiro filho. Ela saiu da ala particular da unidade acompanhada do marido, o príncipe William, segurando no colo o filho recém-nascido, que ainda não tem nome