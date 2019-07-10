Home
Lei obriga retirada do ar de mensagens de ódio na França

O projeto foi apresentado por Laetitia Avia, uma deputada negra que afirma receber regularmente mensagens racistas e ameaças de morte

Agência Estado

Publicado em 10 de julho de 2019 às 09:29

 - Atualizado há 6 anos

null Crédito: Pixabay

A Assembleia Nacional francesa aprovou nesta terça-feira (09) um projeto de lei contra as mensagens de ódio online que obriga as grandes plataformas a retirar os conteúdos desse tipo em um prazo de 24 horas.

O projeto é inspirado em uma lei alemã de 2018. O projeto foi apresentado por Laetitia Avia, uma deputada negra que afirma receber regularmente mensagens racistas e ameaças de morte nas redes sociais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

