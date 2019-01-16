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Figura inspiradora

Legado de João Paulo II dá origem a nova disputa na Polônia

Nascido Karol Jozef Wojtyla, ele continua a ser uma referência positiva para a direita e a esquerda do país

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 10:31

Publicado em 

16 jan 2019 às 10:31
Polonês Karol Wojtyla, que adotou o nome de João Paulo II, um dos papas mais populares da história Crédito: Arquivo Cedoc/AG
Em uma nação cada vez mais dividida, uma figura ainda pode inspirar solidariedade entre os poloneses: o homem nascido Karol Jozef Wojtyla, que em 1978 se tornou João Paulo II, o primeiro pontífice não italiano em 455 anos. O filho predileto da nação ainda exerce uma enorme influência na Polônia, mais de 40 anos depois de ter sido eleito Bispo de Roma.
Desde uma estátua que o representa, com quase 15 metros de altura olhando para a cidade de Czestochowa, até as relíquias distribuídas às igrejas de todo o país - inclusive gotas de seu sangue em mais de 100 paróquias - a Polônia está repleta de tributos ao homem ao qual as pessoas comumente se referem como o "Nosso Papa".
Mas neste momento, quando a Polônia está dilacerada por conflitos políticos vistos, por todos os lados, como uma batalha existencial pela alma da nação, o que está sendo disputado é o legado de João Paulo II, o defensor da Polônia e de uma Europa integrada.
"Para todos indistintamente, ele continua sendo um ponto de referência positivo", afirmou Michal Luczewski, diretor de programas do Centro para o Pensamento de João Paulo II, em Varsóvia. "Mas outra luta está sendo travada em torno de seu legado, que cada lado defende como 'seu'".
> Há 28 anos o Papa João Paulo II visitava o Espírito Santo
Para os que estão na direita política, o papa é, segundo Luczewski, uma inspiração em sua batalha contra uma Europa cada vez mais secular. Os eleitores conservadores, como muitos do partido governista da Lei e Justiça, julgam-se encarregados da missão papal, particularmente na luta contra o aborto - uma questão que continua provocando uma profunda divisão.
Mas os poloneses que acreditam que o Partido Lei e Justiça está provocando um grande dano às instituições democráticas do país - minando o sistema judiciário e controlando a mídia estatal - encontram enérgicas críticas ao crescente autoritarismo na vida e nos ensinamentos do papa.
Em Memória e Identidade, seu último livro, publicado em 2005 (no ano em que ele morreu), o papa escreveu: "Um aspecto fundamental do espírito polonês é a multiplicidade e o pluralismo, não a limitação e o fechamento". E lembrou "uma república que abraça muitas nações, muitas culturas, muitas religiões".
> Mundo está conectado, mas desunido, diz Papa Francisco
O reverendo Jakub Gil, ex-estudioso do papa, disse que muitas pessoas nos círculos conservadores da Polônia acham que sua fé está sendo cerceada por forças externas. Segundo ele, a ideia de "tolerância" defendida pelos líderes em Bruxelas classifica os que falam contra a homossexualidade ou o aborto como indivíduos de mentalidade estreita. "Eles tratam os poloneses como crianças", afirmou.
Mas em uma Europa em que as forças nacionalistas se revoltam contra Bruxelas e ameaçam fragmentar o bloco, o papa oferece "importantes lições sobre patriotismo para os dias de hoje", disse George Weigel, o autor de Witness to Hope (Testemunha para Esperança, em tradução livre), uma biografia do pontífice.
"O patriotismo do papa não era chauvinista e nem xenofóbico. Não era fechado em si mesmo, mas aberto ao 'outro'", afirmou.
"Hoje a Polônia voltou a estar dividida", disse a beata Borowka, em frente à igreja de São Estanislau em Varsóvia. "Aparentemente, o que a história nos ensina é que a história não nos ensina nada".

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