Latam é eleita a melhor companhia aérea da América do Sul

Voo da Latam Crédito: Reprodução/Youtube | Arquivo

Latam foi eleita a melhor companhia aérea da América do Sul pelo prêmio World Airline Awards, da consultoria britânica de aviação Skytrax.

Desde 1999, a Skytrax elege as cem melhores companhias aéreas e também faz seleções das dez melhores empresas divididas em categorias como classe tarifária, local de operação, entretenimento e tripulação.

Os resultados se baseiam na opinião dos passageiros. Para a edição de 2019 do prêmio foram contabilizados os votos de 21,6 milhões de consumidores, de mais de cem países, entre setembro de 2018 e maio deste ano.

A Qatar Airways foi a grande campeã deste ano, eleita a melhor companhia aérea no mundo. Em segundo lugar ficou a Singapore Airlines e, em terceiro, a japonesa All Nippon Airways.

A companhia brasileira com a melhor colocação no ranking geral foi a Latam, em 49º lugar.

Logo em seguida, na 50ª posição, está a Azul. A Avianca aparece em 70º. A Gol não está no ranking das cem melhores deste ano.

"Este é um dos mais prestigiados reconhecimentos da indústria de aviação porque reflete a opinião de milhões de passageiros em todo o mundo", afirmou Ramiro Alfonsin, vice-presidente de finanças da Latam, em nota. "O prêmio nos motiva a seguir em frente e continuar ouvindo nossos passageiros para manter sua preferência."

A Latam levou ainda as categorias de melhor classe executiva e melhor classe econômica na América do Sul.

Tanto a companhia quanto a Azul subiram posições do ano passado para cá. A Latam avançou 13 colocações, enquanto a Azul subiu duas. Já a Avianca, que entrou em recuperação judicial em dezembro e foi colocada à venda, caiu 19 colocações de 2018 para 2019.

A Azul também aparece no ranking das melhores companhias aéreas regionais, na 5ª colocação. Quem venceu essa categoria foi a Bangkok Airways, da Tailândia.

No ranking mundial por categoria de acomodação, a Qatar Airways venceu na classe executiva e a Japan Airlines ganhou como melhor classe econômica do mundo.

A melhor companhia low cost é a AirAsia, seguida por EasyJet e Norwegian, que opera voos de Londres ao Rio de Janeiro. A Norwegian também foi eleita a melhor low cost para voos de longa distância, como é a caso da rota operada no Brasil.

Os resultados foram divulgados nesta terça (18), quando ocorreu a entrega dos prêmios, em Paris.

Veja abaixo os rankings das dez melhores companhias aéreas do mundo e da América do Sul.

As dez melhores companhias aéreas de 2019

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. All Nippon Airways

4. Cathay Pacific

5. Emirates

6. EVA Air

7. Hainan Airlines

8. Qantas Airways

9. Lufthansa

10. Thai Airways

As dez melhores companhias aéreas de 2019 na América do Sul

1. Latam

2. Azul

3. Avianca

4. Sky Airline

5. Aerolíneas Argentinas

6. Easyfly

7. TAME

8. Gol

9. Austral Líneas Aéreas