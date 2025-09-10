Mundo

Larry Ellison supera Elon Musk e se torna a pessoa mais rica do mundo

Empresário superou Elon Musk, que detinha o título de pessoa mais rica do mundo há quase um ano

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19:32

Cofundador da Oracle tem uma fortuna avaliada em R$ 2,1 trilhões Crédito: Getty Images

Elon Musk perdeu o título de pessoa mais rica do mundo para Larry Ellison, cofundador da Oracle e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A fortuna de Ellison alcançou US$ 393 bilhões (R$ 2,1 trilhões) na manhã desta quarta-feira (10/9), ultrapassando Musk, que tem uma fortuna estimada em US$ 385 (R$ 2 trilhões), segundo o Índice de Bilionários do Bloomberg.

As ações da Oracle dispararam mais de 40% depois que a empresa de software de banco de dados apresentou aos investidores uma perspectiva surpreendentemente positiva para seus negócios de infraestrutura em nuvem e acordos de inteligência artificial.

Ellison, cuja fortuna está ligada diretamente à empresa, vem construindo sua riqueza ao longo das últimas cinco décadas.

Musk permaneceu como a pessoa mais rica do mundo por aproximadamente um ano. Ele pode receber um pacote de pagamento de mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,4 trilhões) se alcançar uma lista de metas ambiciosas na próxima década, segundo proposta do conselho de sua empresa de carros elétricos.

Mas as ações do negócio mais valioso de Musk, a Tesla, caíram este ano.

A fabricante de carros elétricos tem enfrentado insegurança por parte dos investidores devido à revogação de iniciativas para veículos elétricos pelo governo Trump, além da reação negativa dos consumidores ao envolvimento político de Musk.

Elon Musk detinha a posição de mais rico do mundo há quase um ano, mas foi superado por Larry Ellison Crédito: EPA

A Oracle tem ganhado destaque recentemente devido ao aumento da demanda por infraestrutura de data centers.

Em seu relatório trimestral divulgado na terça-feira (9/9), a empresa projetou que a receita de seu setor de computação em nuvem deve crescer 77% neste ano, alcançando US$ 18 bilhões (R$ 97 bilhões), com expectativa de crescimento nos próximos anos.

A Oracle relatou um aumento na demanda entre empresas de inteligência artificial por data centers, o que contribuiu fortemente para a valorização de suas ações.

A CEO da Oracle, Safra Catz, disse na terça-feira que assinou quatro contratos multibilionários com clientes no último trimestre e antecipou que vários outros serão assinados nos próximos meses.

Aliança com Trump e ambições no setor de mídia

Larry Ellison, 81 anos, ajudou a fundar a Oracle em 1977 e ganhou notoriedade na década de 1990, tanto pelo seu estilo de vida luxuoso quanto pela empresa de banco de dados por trás da sua fortuna.

Ele foi o CEO da Oracle até 2014 e hoje é presidente do conselho e diretor de tecnologia da empresa.

Ele já declarou ser um aliado do presidente Trump.

Quando Trump retornou à Casa Branca em janeiro, Ellison apareceu ao lado de Sam Altman, da OpenAI, e de Masayoshi Son, da SoftBank, para anunciar um projeto chamado Stargate, voltado à expansão de infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos.

A Oracle também apareceu como uma possível compradora do TikTok, aplicativo de propriedade da empresa chinesa ByteDance, que enfrenta uma possível proibição nos EUA caso não se desvincule da controladora chinesa.

Em janeiro, ao ser questionado se Musk estava interessado em comprar o TikTok, Trump respondeu: "Eu gostaria que o Larry comprasse também".

A ambição de Ellison no setor de mídia vai além do TikTok.

Ele financiou a maior parte de uma proposta de US$ 8 bilhões feita pelo seu filho adquirir a Paramount, que é dona da CBS e da MTV.

O acordo entre a Paramount e a empresa Skydance, que é controlada por David, filho de Ellison, foi fechado no mês passado.

