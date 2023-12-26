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BBC Brasil

Kimchi: o prato coreano que conquistou o mundo e virou um negócio bilionário

Desconhecido até recentemente no Ocidente, hoje quase todo mundo já ouviu falar de kimchi, já experimentou ou até o consome regularmente
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 dez 2023 às 08:03

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 08:03

Imagem BBC Brasil
Após séculos de existência, kimchi está finalmente triunfando fora da Coreia Crédito: Getty Images
Você já experimentou kimchi?
Se tivéssemos feito estas perguntas há dez anos, é possível que muitos respondessem com um sonoro "não".
Mas, na última década, e especialmente desde a pandemia, a especialidade coreana ganhou destaque em supermercados, restaurantes e lares em todo o mundo.
Contamos o que está por trás da popularidade deste prato tradicional e como ele se tornou um negócio global multimilionário.

O que é kimchi

Imagem BBC Brasil
Tigelas de kimchi nunca faltam nas mesas coreanas Crédito: Getty Images
O povo coreano, hoje dividido entre o norte comunista e o sul capitalista, compartilha uma antiga tradição gastronômica em que vegetais, juntamente com o arroz, o peixe e a carne, são ingredientes básicos.
O inverno rigoroso da Península Coreana, com temperaturas inferiores a -20 °C em algumas regiões, favoreceu a prática da fermentação para preservar o teor nutricional dos vegetais nos meses mais frios do ano.
Especialmente no outono, as mulheres coreanas costumam fermentar espinafre, rabanete, folhas de gergelim ou pepino em casa.
Mas há um vegetal que ocupa um lugar especial entre os demais: a acelga, ou couve chinesa, principal ingrediente do kimchi.
Durante séculos, este produto fermentado foi onipresente nos lares coreanos, que quase sempre o conservam em uma geladeira exclusiva para ele e o servem em quase todas as refeições do dia, seja como acompanhamento ou cozido em sopas, ensopados e salteados.
Para preparar o kimchi, a acelga é cortada, salgada e misturada com uma pasta de alho, gengibre, cebolinha, pasta de peixe (jeotgal) e pimenta em pó (gochugaru).
Depois de adicionar rabanetes e outros vegetais opcionais, a mistura é deixada para fermentar em temperatura ambiente e depois na geladeira.
Imagem BBC Brasil
As folhas da acelga são marinadas com o restante dos ingredientes e depois fermentadas. Crédito: Getty Images
Tanto a escolha dos ingredientes como o tempo de fermentação — que pode variar de alguns dias a vários meses — contribuem com diferentes nuances para o sabor ácido e picante característico do kimchi.
"O sabor muda ao longo da fermentação e tem um gosto diferente dependendo de quem o prepara. Dizem que existem tantos sabores de kimchi quanto mães", diz Cherin Park, pesquisadora-chefe do World Kimchi Institute, na Coreia do Sul, em entrevista ao podcast BBC Business Daily.

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