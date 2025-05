Mundo

Katy Perry se sentiu 'massacrada' por críticas à viagem ao espaço

Cantora recebeu uma onda de comentários negativos por ter participado, junto a outras cinco mulheres, de voo de 11 minutos ao espaço. Ela afirmou ter virado um 'saco de pancadas'

Publicado em 30 de abril de 2025 às 15:39

Katy Perry disse que a internet tentou fazer dela uma "piñata humana", um verdadeiro saco de pancadas Crédito: EPA

A cantora Katy Perry admitiu se sentir "massacrada e abalada" pela onda de comentários negativos que recebeu após sua recente viagem ao espaço, mas garantiu aos fãs que está bem e que "vai continuar olhando para a luz".>

A manifestação aconteceu nesta terça-feira (29/04), duas semanas depois dela participar, junto com outras cinco mulheres, de um voo de 11 minutos da Blue Origin, empresa de turismo espacial. >

Segundo a estrela norte-americana, a internet fez dela uma "piñata humana", se referindo ao objeto feito de papel e muito comum em festas de aniversários no México, em que as pessoas se revezam para bater com um bastão. Ou seja, um verdadeiro 'saco de pancadas'.>

O comentário de Perry foi feito em uma página de um fã-clube brasileiro dedicado à artista no Instagram. Ela disse que "estava muito grata" pelos apoio dos fãs e que eles estavam "nessa linda e avassaladora jornada juntos". >

O perfil divulgava um vídeo de um outdoor na Times Square, em Nova York, financiado por fãs da cantora celebrando sua nova turnê mundial. >

Uma das cantoras de pop de maior sucesso das últimas décadas, Perry tem recebido comentários bastante negativos desde o ano passado. >

Seu álbum mais recente foi mal recebido pelo público, e o single de lançamento, Woman's World, veio acompanhado de um clipe que muitos consideraram retrógrado. >

Depois, ela foi criticada por participar do voo espacial com tripulação totalmente feminina da Blue Origin, organizado por Jeff Bezos, durante o qual ela cantou para outras passageiras o clássico de Louis Armstrong What a Wonderful World, e revelou o setlist da sua nova turnê para a câmera.>

Algumas pessoas classificaram a participação de celebridades em uma viagem tão cara e curta como "insensível", especialmente em um momento de dificuldades econômicas no mundo. >

Contudo, a cantora Lily Allen se desculpou esta semana por "ter sido maldosa" com Perry, dizendo que embora discordasse do voo, ela não precisava ter participado do "massacre" online contra a artista.>

Katy Perry tem recebido comentários negativos desde o ano passado, quanto teve seu álbum mal recebido pelo público Crédito: Getty Images

Alguns fãs demonstraram seu apoio se juntando para financiar a exibição de uma mensagem para Perry em um outdoor digital na Times Square, que ficou no ar por 24 horas. >

Uma conta de um fã-clube brasileiro da artista no Instagram explicou que a ação foi feita para "lembrá-la que ela nunca está sozinha; nosso amor por ela é infinito, inabalável e eterno".>

"Nós estamos tão orgulhosos de você e de sua jornada mágica. E nós te amamos muito. Saiba que você está segura, é vista e celebrada. Nos veremos pelo mundo. Esse é apenas o começo", dizia a mensagem exibida. >

Uma internet de pessoas 'desequilibradas e feridas'

Perry deixou um comentário na publicação expressando sua gratidão pelos fãs:>

"Eu amo vocês e tenho crescido junto com vocês. Estou muito animada para ver vocês ao redor do mundo este ano! Por favor, saibam que eu estou bem e eu tenho me esforçado muito para descobrir quem eu sou, o que é real e importante para mim.">

Ela disse ainda que não é perfeita, apenas um ser humano "jogando o jogo da vida com uma plateia de muitos". >

"Às vezes, eu caio, mas me levanto, sigo em frente e continuo jogando o jogo. E de alguma forma, nessa aventura cheia de machucados, continuo olhando para a luz.">

E acrescentou: "Quando o mundo online tenta me transformar em uma 'piñata humana', eu aceito com elegância e devolvo com amor, porque sei que muitas pessoas estão sofrendo de tantas formas, e a internet tem se tornado um depósito de pessoas desequilibradas e feridas.">

A cantora, conhecida pelos sucessos Roar, Firework and I Kissed A Girl, acaba de começar sua turnê mundial, que vai até dezembro e vai passar pelos Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes, América do Sul e Europa. >

Perry disse que está ansiosa para ver o rosto do seu público "todas as noites, cantando em uníssono, lendo recados e sentindo o calor de todos".>

Katy Perry (à esquerda) e outras cinco mulheres participaram de um voo ao espaço da Blue Origin no início de abril Crédito: EPA

