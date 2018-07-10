Justiça invalida ordem de Trump ao rejeitar detenção longa de migrantes

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O governo do presidente americano, Donald Trump, perdeu nesta segunda-feira em uma tentativa de convencer a Justiça federal a permitir que famílias de migrantes irregulares permaneçam juntas por mais de 20 dias em prisões, o que representa um revés significativo para a agenda migratória do presidente.

Em um decreto que rebatia quase todos os argumentos apresentados pelo Departamento de Justiça, a juíza Dolly M. Gee, do Tribunal Federal Distrital de Los Angeles, sustentou que não há base para reverter um decreto judicial do passado que exige que crianças sejam libertadas da detenção em até 20 dias, no máximo. O governo havia dito que o confinamento mais longo era a única forma de evitar a separação de parentes que aguardam o avanço de processos criminais.

A magistrada disse que o pedido do governo para modificar o precedente, chamado de Acordo Flores, de 1997, era "uma tentativa cínica" de transferir a elaboração de política migratória para os tribunais na esteira de "mais de 20 anos de inércia do Congresso e ação ruim do Executivo que levou ao atual impasse".

Em outro revés, autoridades federais estavam preparando na segunda-feira para desfazer o programa de separação da gestão Trump, com a previsão de reunir 54 menores e suas famílias como resultado de uma determinação judicial anterior de um juiz federal em San Diego. A operação deve acontecer nesta terça-feira e envolve transportar crianças por vários quilômetros para locais não revelados ao redor do país.