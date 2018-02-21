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Parkland

Jovem sobreviveu ao massacre na Flórida escondendo-se em armário

No dia seguinte ao ataque, Carly Novell escreveu no Twitter que Charles Cohen, avô dela, usou a mesma tática para escapar de um assassino em 1979
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 18:11

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 18:11

O jovem Nikolas Cruz matou 17 pessoas na escola Marjory Stoneman Douglas no dia 14 de fevereiro Crédito: Reprodução | Twitter
A jovem Carly Novell, de 19 anos, sobreviveu ao massacre realizado por Nikolas Cruz a uma escola da Flórida no dia 14 pois conseguiu se esconder em um armário. Segundo informações da emissora CNN, o avô dela, Charles Cohen, escapou de um atirador em 1949 da mesma forma.
No dia seguinte à ação de Cruz no colégio Marjory Stoneman Douglas, na qual morreram 17 pessoas, Carly disse em sua conta no Twitter que era o segundo membro de sua família a sobreviver a um ataque a tiros.
Ela publicou uma foto de Cohen com um texto que conta a história ocorrida há sete décadas. Este é o meu avô. Quando ele tinha 12 anos, escondeu-se em um armário enquanto sua família era assassinada no primeiro massacre realizado nos EUA. Quase 70 anos depois, também me escondi de um assassino em um armário. Esses acontecimentos não deveriam se repetir. Alguma coisa precisa mudar, escreveu Carly.
De acordo com a CNN, os pais e a avó de Cohen foram mortos em sua casa em New Jersey por um homem chamado Howard Unruh, acusado de matar dezenas de pessoas. O episódio é considerado o primeiro ataque a tiros na história moderna dos EUA.
Fiquei escondida no armário por 2 horas, escreveu Carly no Twitter. Isso se trata de armas. Vocês não estavam lá, não sabem como foi a sensação. As armas dão a essas pessoas asquerosas a habilidade de matar outros seres humanos. Isso se trata de armas e de todas as pessoas que tiveram suas vidas encerradas abruptamente em razão delas.

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