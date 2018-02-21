Jovem sobreviveu ao massacre na Flórida escondendo-se em armário

O jovem Nikolas Cruz matou 17 pessoas na escola Marjory Stoneman Douglas no dia 14 de fevereiro Crédito: Reprodução | Twitter

A jovem Carly Novell, de 19 anos, sobreviveu ao massacre realizado por Nikolas Cruz a uma escola da Flórida no dia 14 pois conseguiu se esconder em um armário. Segundo informações da emissora CNN, o avô dela, Charles Cohen, escapou de um atirador em 1949 da mesma forma.

No dia seguinte à ação de Cruz no colégio Marjory Stoneman Douglas, na qual morreram 17 pessoas, Carly disse em sua conta no Twitter que era o segundo membro de sua família a sobreviver a um ataque a tiros.

Ela publicou uma foto de Cohen com um texto que conta a história ocorrida há sete décadas. Este é o meu avô. Quando ele tinha 12 anos, escondeu-se em um armário enquanto sua família era assassinada no primeiro massacre realizado nos EUA. Quase 70 anos depois, também me escondi de um assassino em um armário. Esses acontecimentos não deveriam se repetir. Alguma coisa precisa mudar, escreveu Carly.

De acordo com a CNN, os pais e a avó de Cohen foram mortos em sua casa em New Jersey por um homem chamado Howard Unruh, acusado de matar dezenas de pessoas. O episódio é considerado o primeiro ataque a tiros na história moderna dos EUA.