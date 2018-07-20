Jornalistas alemães publicam falso estudo em revista científica

Abelha entre os favos de colmeia: falso estudo dizia que própolis era mais eficaz contra o câncer colorretal que quimioterapias convencionais Crédito: Reprodução/Pixabay

Jornalistas de dois veículos alemães conseguiram publicar numa revista científica de pouco renome um falso estudo sobre câncer, numa iniciativa que amplia a investigação sobre periódicos pouco escrupulosos, informou nesta quinta o jornal francês Le Monde. A investigação pretende demonstrar que qualquer pessoa pode fazer passar um estudo científico falso como verdadeiro por dinheiro.

Os jornalistas do diário Süddeutsche Zeitung e da rádio pública NDR transmitiram à revista Journal of Integrative Oncology os resultados de um estudo clínico que assegurava que o extrato de própolis é mais eficaz contra o câncer colorretal que as quimioterapias convencionais.

O própolis é uma substância resinosa das árvores, transformada pelas abelhas para construir os alvéolos de suas colmeias.

O estudo era fictício, os dados inventados e os autores, afiliados a um instituto de pesquisas imaginário, tampouco existiam. O artigo, não obstante, foi aceito em menos de 10 dias e publicado em 24 de abril, diz o Le Monde.

Além disso, o artigo, em sua conclusão, aborda outro tema que não tem nada a ver com câncer, e sim sobre o efeito de massagens em doenças tromboembólicas. A revista Journal of Integrative Oncology é publicada por uma editora da Índia, chamada Omics.

A ministra alemã de Educação e Pesquisas, Anja Karliczek, comemorou que este tipo de erros sejam levados à luz e se pronunciou a favor de uma investigação para determinar como este estudo pôde ser publicado pelo próprio interesse da ciência, disse, citada pela agência de notícias alemã DPA.

Mas, segundo o Le Monde, isto se trata de um fenômeno generalizado: Dezenas de editoras pouco escrupulosas criaram centenas de revistas de aceso aberto com nomes rimbombantes, com uma verdadeira aparência de publicações sérias, diz a reportagem do jornal francês. Ainda de acordo com o Le Monde e a NDR, este tipo de revistas não controla a qualidade dos trabalhos apresentados e cobram de seus autores várias centenas de euros por artigo publicado.