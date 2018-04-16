Jornalista investigativo morre ao cair de varanda na Rússia

Um jornalista investigativo que escreveu sobre a presença de mercenários russos na Síria morreu ao cair da varanda de seu apartamento, informaram nesta segunda-feira (16) os investigadores, que não acharam elementos suspeitos nesta morte. Maxim Borodin morreu no domingo, em um hospital de Ekaterimburgo, nos Urais, devido aos ferimentos da queda, segundo as agências de notícias russas.

O jornalista investigativo Maxim Borodin Crédito: Reprodução

Borodin, 32 anos, trabalhava para o jornal "Novyi Dien" e informou recentemente sobre a morte de mercenários russos na Síria, empregados de uma empresa militar privada conhecida como "Grupo Wagner". Ele escrevia regularmente sobre corrupção e o crime organizado.

Na semana passada, o diretor da CIA, Mike Pompeo, disse que "centenas" de russos morreram em um confronto com as forças americanas em Deir el-Zor em 7 de fevereiro. Os mercenários aparentemente participavam de um ataque de combatentes pró-governo sírio na sede das Forças Democráticas Sírias, aliadas aos EUA. Semanas depois, a Rússia admitiu a morte de vários cidadãos russos, destacando que não eram soldados.

No último mês, Borodin relatou que três dos mortos vinham da região de Sverdlovsk, nos Montes Urais, cuja principal cidade é Yekaterinburgo. Dois eram da cidade de Asbest e outro de Kedrovoye.

O representante para a liberdade dos meios de comunicação para a Organização de Segurança e Cooperação da Europa (OSCE), Harlem Desir, afirmou que a morte de Borodin é muito preocupante.