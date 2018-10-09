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Assassinato

Jornalista é encontrada morta na Bulgária e causa indignação na Europa

Segundo o Ministério do Interior, Viktoria Marinova, de 30 anos, recebeu uma pancada na cabeça, foi estrangulada e estuprada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 11:58

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 11:58

Viktoria apresentava um programa sobre temas sociais locais de Ruse, um grande porto sobre o rio Danúbio, na fronteira com a Romênia Crédito: Reprodução
Uma jornalista búlgara de uma rede de televisão local foi encontrada morta em Ruse, no norte do país, vítima, segundo a Justiça, de um assassinato que está provocando enorme indignação em toda a Europa.
O corpo de Viktoria Marinova, de 30 anos, responsável administrativa e apresentadora da TVN Ruse, foi encontrado no sábado, 6, em um parque da cidade, indicou o promotor regional, Georgy Georgiev.
A jovem recebeu uma pancada na cabeça, foi estrangulada e, segundo o Ministério do Interior, estuprada. A investigação analisa todas as pistas, tanto vinculadas à sua vida pessoal como profissional.
Ela era apresentadora de um programa sobre temas sociais locais de Ruse, um grande porto sobre o rio Danúbio, na fronteira com a Romênia.
Na última transmissão do programa, no dia 30 de setembro, houve uma entrevista com dois famosos jornalistas investigativos, o búlgaro Dimitar Stoyanov e o romeno Attila Biro, que estão apurando possíveis fraudes nos subsídios da União Europeia (UE), que envolveriam empresários e cargos eleitos do país.
Os dois jornalistas foram detidos brevemente pela polícia durante a investigação do assassinato, e o caso foi condenado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF).
Na última classificação da RSF sobre a liberdade de imprensa, a Bulgária ficou na 111.ª posição em um total de 180 países, de longe a pior da UE, acusada regularmente pela corrupção de seu entorno midiático. 

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