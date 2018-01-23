Jogador tem convulsão em game de realidade virtual

Um jogador teve convulsão durante um jogo de realidade virtual e os outros participantes não tiveram como ajudá-lo Crédito: Reprodução/Pixabay

O jogo para computador VRChat vem fazendo muito sucesso nos últimos meses. Disponível gratuitamente na plataforma digital Steam, o game ainda não tem um objetivo específico, apenas ser um espaço em realidade virtual em que os jogadores podem ficar zoando com os amigos. Mas um momento assustador aconteceu na última semana: um jogador, que estava com roupa completa de captura de movimentos, sofreu uma convulsão enquanto jogava.

O youtuber norte-americano Rogue Shadow VR presenciou o momento e fez um vídeo explicando o que aconteceu. Segundo o youtuber, o jogador parecia normal, quando seu personagem começou a se contorcer no chão. Ele alertou os outros jogadores na sala que algo estranho estava acontecendo e um certo desespero tomou conta, porque ninguém tinha o que fazer naquela situação.

Definitivamente foi interessante ver como os outros jogadores se uniram e mostraram preocupação por alguém que eles não conheciam, mas ao mesmo tempo foi estranho demais porque não tinha nada que pudéssemos fazer, disse o youtuber no vídeo. Nós nem sabíamos em que parte do mundo aquela pessoa estava, tudo o que fizemos era observá-lo, completou.

Após alguns segundos, o jogador recuperou a consciência e saiu do VRChat.