'JD Vance está errado': papa Leão 14 contestou vice de Trump nas redes

Três meses antes de virar papa, Robert Prevost compartilhou publicações que apontavam uso equivocado de conceitos cristãos pelo vice-presidente americano.

Três meses antes de virar papa , Robert Prevost discordou publicamente do vice-presidente americano, JD Vance , sobre a interpretação de um conceito da tradição católica que ele usou durante uma entrevista para justificar a ideologia America First ("América primeiro") defendida por Donald Trump .>

"Tem um conceito cristão que expressa que você ama sua família, depois ama o próximo, depois ama sua comunidade, depois ama seus concidadãos e, depois disso, prioriza o resto do mundo. Boa parte da extrema esquerda inverteu completamente isso", afirmou Vance à Fox News em 29 de janeiro.>

Em 3 de fevereiro, Prevost compartilhou no X (antigo Twitter) um artigo de opinião publicado no National Catholic Reporter com o título "JD Vance está errado: Jesus não nos pede para hierarquizar nosso amor pelos outros". >