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Desastre natural

Itamaraty: não há brasileiros entre vítimas de terremoto na Indonésia

Casas e prédios foram destruídos e moradores correram para as ruas, após tremor de 7,5 graus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 22:19

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 22:19

Terremoto e tsunami na Indonésia Crédito: Reprodução/YouTube
O governo brasileiro informou que, por enquanto, não há informações de brasileiros vítimas do maremoto que atingiu a Indonésia. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que está atento e lamenta o ocorrido no país asiático.
"Até o momento, não há registro de brasileiros vitimados pelo fenômeno. O Itamaraty seguirá acompanhando a situação, por meio da Embaixada do Brasil em Jacarta e da Divisão de Assistência Consular (DAC) em Brasília", informa o comunicado.
Terremoto e tsunami matam 384 pessoas na Indonésia
"O governo brasileiro lamenta o trágico maremoto e expressa suas condolências às famílias das vítimas, seus votos de recuperação aos feridos e sua solidariedade ao povo e ao governo indonésios", acrescenta.
Para casos de emergência, o telefone do plantão consular da embaixada em Jacarta é: +62 811 800 662.
Em Brasília, o Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty pode ser acionado pelos telefones +55 61 2030-8803/8804 (das 8h às 20h) e + 55 61 98197-2284 (Plantão Consular, das 20h às 8h) e pelo [email protected].
 

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