Israel lança ataque ao Irã: o que se sabe até agora

Israel está realizando ataques contra o Irã, anunciou o ministro da Defesa israelense.

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil é esperado em um futuro próximo", diz comunicado do ministério.>