Israel intensifica ataque e Netanyahu diz que mudança de regime no Irã é 'possível'

Pelo menos 10 pessoas já morreram em Israel e 128 no Irã após ataques, dizem autoridades dos dois países. Donald Trump disse neste domingo (15/6) que é possível que os EUA se envolvam no conflito.

Israel continua a atingir alvos no Irã e as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmam neste domingo que atingiram 250 locais.>

A imprensa iraniana relata que 128 pessoas foram mortas no país até o meio-dia de sábado, com cerca de 900 feridas>

O paramédico de resgate Ori Lazarovich, que trabalhava no local do ataque em Bat Yam, disse à BBC: "Começamos a triagem das pessoas enquanto o prédio ainda estava em chamas de um lado. Alguns choravam e outros seguravam seus familiares; vi medo em seus olhos.">

"As pessoas saíram todas pálidas, cobertas de fuligem, cinzas e detritos, sofrendo com a inalação de fumaça", acrescentou.>

As IDF afirmam que a maioria dos projéteis foi interceptada, mas a Polícia de Israel informou que os serviços de emergência receberam relatos de que um dos ataques atingiu um assentamento na cidade portuária de Haifa, no litoral norte do país.>

Mudança de regime no Irã

Em entrevista à Fox News neste domingo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi questionado se a mudança de regime no Irã faz parte dos esforços de Israel com a atual onda de ataques.>

O ex-príncipe herdeiro iraniano Reza Pahlavi — filho do ex-xá do Irã, deposto na Revolução Islâmica de 1979 — disse à BBC que os opositores do governo do país foram "revigorados" pelos ataques de Israel, que mataram altos líderes militares iranianos.>