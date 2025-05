Mundo

Israel está submetendo população de Gaza 'à fome forçada', diz alto funcionário da ONU à BBC

Tom Fletcher, subsecretário-geral de assuntos humanitários da ONU, diz que 'estamos vendo alimentos deixados nas fronteiras, e não sendo autorizados a entrar'.

A ONU, que se recusa a cooperar com a GHF, informou que 47 pessoas ficaram feridas no início desta semana depois que uma multidão se aglomerou em um dos centros.>

No início deste mês, os líderes do Reino Unido, da França e do Canadá pediram ao governo israelense que "interrompesse suas operações militares" e "permitisse imediatamente a entrada de ajuda humanitária em Gaza". Em resposta, Netanyahu os acusou de estarem do lado do Hamas.>