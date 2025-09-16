Mundo

Israel cometeu genocídio em Gaza, diz comissão de inquérito da ONU

Comissão concluiu que quatro de cinco atos genocidas definidos pelo direito internacional foram cometidos contra palestinos durante a guerra.

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:32

Uma comissão de inquérito da ONU afirmou que Israel cometeu quatro atos genocidas contra os palestinos em Gaza durante a guerra Crédito: Reuters

Uma comissão de inquérito das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira (16/9) que Israel cometeu genocídio contra palestinos em Gaza.

Um novo relatório afirma que há motivos razoáveis ​​para concluir que quatro dos cinco atos genocidas definidos pelo direito internacional foram cometidos desde o início da guerra com o Hamas em 2023: matar membros de um grupo, causar graves danos físicos e mentais, impor deliberadamente condições calculadas para destruir esse grupo e impedir nascimentos.

O relatório da comissão cita declarações de líderes israelenses e o padrão de conduta das forças israelenses como evidência de intenção genocida.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel rejeitou veementemente o relatório, dizendo que o documento é "distorcido e falso".

Um porta-voz de Israel acusou os três especialistas da comissão de servirem como "representantes do Hamas" e confiarem "inteiramente em falsidades do Hamas, lavadas e repetidas por outros" que "já haviam sido completamente desmascaradas".

O Exército de Israel lançou uma campanha em Gaza em resposta ao ataque sem precedentes realizado pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1,2 mil pessoas foram mortas e 251 foram feitas reféns.

Pelo menos 64,9 mil pessoas foram mortas em ataques israelenses em Gaza desde então, de acordo com o Ministério da Saúde do território, administrado pelo Hamas.

A maior parte da população também foi deslocada repetidamente. Estima-se que mais de 90% das casas foram danificadas ou destruídas. Os sistemas de saúde, água, saneamento e higiene entraram em colapso. Especialistas em segurança alimentar apoiados pela ONU declararam estado de fome na Cidade de Gaza.

