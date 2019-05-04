Israel bombardeia Gaza depois de ataque palestino

Israel realizou um ataque aéreo contra a cidade palestina de Gaza neste sábado (4). A ação foi uma resposta ao lançamento de mais de 150 foguetes a partir da faixa de Gaza contra o território israelense durante a madrugada.

Faixa de Gaza - Palestina Crédito: Reprodução/Pixabay

Segundo o jornal local Haaretz, pelo menos dois israelenses ficaram feridos durante o lançamento dos foguetes. Já os palestinos afirmaram que um militante do grupo radical Hamas foi morto e seis pessoas ficaram feridas no bombardeio.

A troca de ataques pôs fim ao cessar fogo temporário que vigorava na região e fez Israel fechar a fronteira com a faixa de Gaza.