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Conflito

Israel bombardeia Gaza depois de ataque palestino

A ação foi uma resposta ao lançamento de mais de 150 foguetes a partir da faixa de Gaza

Publicado em 

04 mai 2019 às 16:49

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 16:49

Israel realizou um ataque aéreo contra a cidade palestina de Gaza neste sábado (4). A ação foi uma resposta ao lançamento de mais de 150 foguetes a partir da faixa de Gaza contra o território israelense durante a madrugada.
Faixa de Gaza - Palestina Crédito: Reprodução/Pixabay
Segundo o jornal local Haaretz, pelo menos dois israelenses ficaram feridos durante o lançamento dos foguetes. Já os palestinos afirmaram que um militante do grupo radical Hamas foi morto e seis pessoas ficaram feridas no bombardeio.
A troca de ataques pôs fim ao cessar fogo temporário que vigorava na região e fez Israel fechar a fronteira com a faixa de Gaza.
O aumento da tensão na região começou ainda na sexta-feira(3), quando militantes palestinos feriram dois soldados israelenses próximos da fronteira, o que fez Israel realizar um primeiro ataque contra a faixa de Gaza que teria deixado quatro pessoas mortas, incluindo dois integrantes do Hamas.

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