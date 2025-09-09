Home
>
Mundo
>
Israel ataca líderes do Hamas no Catar; o que se sabe

Israel ataca líderes do Hamas no Catar; o que se sabe

O governo israelense confirmou que realizou o ataque contra o Hamas em Doha. O governo do Catar condenou a ação.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:33

Imagem BBC Brasil
Após ataque de Israel foi possível ver colunas de fumaça na capital do Catar, Doha Crédito: Reuters

Israel realizou um ataque nesta terça-feira (9/9) contra líderes do grupo palestino Hamas em Doha, a capital do Catar. Não há informações sobre mortos e feridos. Imagens feitas por veículos de imprensa mostram colunas de fumaça no céu de Doha.

Recomendado para você

O primeiro ponto abordado pelo ministro em sua apresentação é a acusação de utilização de órgãos públicos para o monitoramento de adversários políticos, a execução de estratégia de atentar contra o Poder Judiciário, desacreditando a Justiça Eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria democracia.

Os documentos citados por Moraes como provas de golpe por Bolsonaro e outros réus

O governo israelense confirmou que realizou o ataque contra o Hamas em Doha. O governo do Catar condenou a ação.

Israel ataca líderes do Hamas no Catar; o que se sabe

A polícia também encontrou um esconderijo com armas de fogo e munições no acampamento, cercado por vegetação densa.

As primeiras imagens de local onde homem morto se escondia com filhos em floresta na Nova Zelândia

Uma autoridade do Hamas disse que sua equipe de negociação diplomática foi alvo do ataque israelense.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar afirma que o ataque é uma "violação flagrante" do direito internacional.

"O Estado do Catar condena veementemente este ataque e afirma que não tolerará esse comportamento imprudente de Israel e a contínua interferência na segurança da região, nem qualquer ação contra sua segurança e soberania", afirma a declaração do Catar.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que "a ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação israelense totalmente independente".

"Israel iniciou, Israel conduziu e Israel assume total responsabilidade", afirma o premiê em um comunicado.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram que "realizaram um ataque preciso contra a alta liderança da organização terrorista Hamas".

Em nota oficial, as FDI disseram: "Durante anos, esses membros da liderança do Hamas lideraram as operações da organização terrorista, foram diretamente responsáveis ​​pelo brutal massacre de 7 de outubro [de 2023] e orquestraram e administraram a guerra contra o Estado de Israel".

"Antes do ataque, medidas foram tomadas para mitigar os danos a civis, incluindo o uso de munições de precisão e inteligência adicional", afirma a nota.

"As FDI e a ASI [a agência de segurança de Israel] continuarão a operar com determinação para derrotar a organização terrorista Hamas responsável pelo massacre de 7 de outubro."

A embaixada dos EUA no Catar emitiu uma nota pedindo aos cidadãos americanos que se abriguem onde estiverem e monitorem suas redes sociais para atualizações após os ataques.

O ministro das Finanças israelense, o político de direita radical Bezalel Smotrich, disse que o ataque de hoje em Doha demonstra que "terroristas não têm e não terão imunidade" em nenhum lugar do mundo.

Ele considera o ataque a "decisão correta" e afirma que houve "execução perfeita" pelos serviços militares e de contrainteligência israelenses.

A equipe de negociação do Hamas está sediada em Doha. O Hamas e Israel estão envolvidos em um sangrento conflito desde outubro de 2023, quando o grupo palestino atacou Israel e tomou reféns. Desde então, Israel lançou uma campanha militar contra a Faixa de Gaza, provocando mortes, deslocamentos e fome em grande escala.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais