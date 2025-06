Mundo

Iranianos compartilham 'últimas fotos' de suas casas após ordem de evacuação: 'Insuportavelmente difícil'

Moradores de Teerã enfrentam congestionamento e filas nos postos de gasolina para fugir da cidade e escapar dos ataques de Israel

'Camaradagem'? Como Trump tentou evitar imagem de estranho no ninho no G7

Um usuário postou uma foto do seu espaço de trabalho, com computador e fones de ouvido, e escreveu: "Eu disse adeus para as coisas que eu trabalhei duro para conseguir, coisas que me custaram noites sem dormir e cabelos brancos. Eu espero que elas ainda estejam aqui quando eu voltar.">