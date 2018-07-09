Iraniana presa por dançar recebe apoio nas redes sociais

Maedeh Hojabri dança em vídeo no Youtube Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Iranianos ironizaram líderes eclesiásticos nas redes sociais, nesta segunda-feira (9), depois que uma adolescente foi presa por publicar, no Instagram, vídeos em que aparece dançando em seu quarto. Críticos à prisão da ginasta Maedeh Hojabri, de 18 anos, usaram a hashtag #dançarnãoécrime e, em solidariedade, outras iranianas também postaram vídeos dançando.

"Você será ridicularizado se disser para pessoas de qualquer lugar do mundo que meninas de 17 e 18 anos são presas por espalhar indecência com sua dança, felicidade e beleza, enquanto estupradores de crianças e outros criminosos estão livres", escreveu a blogueira e dissidente política Hossein Ronaghi-Maleki.

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A TV estatal iraniana exibiu um vídeo em que Maedeh Hojabri se desculpa por "violar normas morais", mas afirma que não foi sua intenção. Alguns jornais online do Irã disseram que outras três pessoas foram presas sob acusações similares nas últimas semanas, mas foram libertadas após pagar fiança.

"Eu não tive más intenções... Eu não queria incentivar outras a fazer o mesmo... Eu não trabalho para um rede", disse a adolescente, chorando.

Antes de sua conta ser bloqueada pelas autoridades, Hojabri publicou cerca de 300 vídeos em seu Instagram. Nas imagens, ela aparecia sem o lenço islâmico obrigatório. Segundo a lei islâmica, conhecida como Sharia, mulheres são obrigadas a vestir lenços na cabeça e roupas discretas, além de ser proibidas de dançarem em público.

As possíveis acusações contra Hojabri não foram especificadas, mas é provável que ela seja acusada por violar códigos islâmicos, que exigem comedimento em trajes e comportamento.

"Arte é a língua da alma, a maior das esperanças, não um crime", tuitou um internauta. "Normalmente, eu não publico fotos e vídeos, mas hoje é um dia importante", disse uma jovem ao compartilhar seu próprio vídeo dançando.

O acesso a várias redes sociais  incluindo Facebook, Twitter, YouTube e o aplicativo de mensagem Telegram  está bloqueado no Irã. Na semana passada, autoridades já haviam dito que o Judiciário estava considerando interditar o acesso ao Instagram.

Muitos iranianos, no entanto, evitam o bloqueio através do uso do VPN, um software que fornece links criptografados que dão acesso a uma rede privada externa, e permite que um computador no Irã se comporte como se estivesse instalado em outro país.