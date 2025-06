Mundo

Irã pode começar a enriquecer urânio para bomba em alguns meses, diz chefe da agência nuclear da ONU

A afirmação de Rafael Grossi contradiz o presidente Donald Trump, que insiste que as capacidades nucleares do Irã foram "totalmente destruídas".

Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), afirmou que os ataques dos EUA a três instalações iranianas no último fim de semana causaram danos graves, mas "não totais", contradizendo a afirmação de Donald Trump de que as instalações nucleares iranianas foram "totalmente destruídas".>

A AIEA não é o primeiro órgão a sugerir que as capacidades nucleares do Irã ainda podem continuar - no início desta semana, uma avaliação preliminar vazada do Pentágono concluiu que os ataques americanos provavelmente apenas atrasaram o programa em meses.>