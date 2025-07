Mundo

Irã nos Brics: como bloco se posiciona no conflito com Israel e EUA

Brasil deve evitar que tema ganhe destaque na cúpula do Rio, dizem especialistas. Entrada do país trouxe para dentro do grupo os conflitos em que o país está envolvido, mas ele não é o único membro que trava uma guerra.

Publicado em 5 de julho de 2025 às 07:39

Lula em encontro bilateral com o então presidente do Irã durante a cúpula do Brics de 2023, quando o país persa foi convidado a entrar no grupo no ano seguinte Crédito: Getty Images

A entrada do Irã no Brics no ano passado, quando o bloco cresceu de 5 para 11 membros, trouxe para dentro do grupo os conflitos entre o país de maioria persa e Israel e Estados Unidos.>

Poucas semanas após uma escalada na tensão, que incluiu um grande bombardeio americano a instalações nucleares iranianas, autoridades de Teerã participarão da cúpula do bloco em busca de uma nova declaração de apoio ao país.>

O encontro de líderes ocorre no domingo (6/7) e na segunda-feira (7/7) no Rio de Janeiro, sob liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — essa edição, porém, terá ausências importantes, do presidente chinês, Xi Jinping, que veio ao Brasil para o G20 no ano passado, e do presidente russo, Vladimir Putin, que sofre restrições de viagens internacionais por uma condenação no Tribunal Penal Internacional devido à invasão da Ucrânia.>

Os recentes conflitos também provocaram o cancelamento da vinda do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, que será representado por seu ministro das Relações Exteriores, Seyed Abbas Araghchi.>

Segundo fontes envolvidas nos debates do Brics, a piora do conflito com Israel endureceu a posição do Irã nas negociações para a declaração de líderes, documento final da cúpula.>

O país passou a se opor à menção de uma solução de dois Estados para o conflito envolvendo a Palestina, uma posição tradicional do Brics. O Irã não reconhece a existência de Israel. >

As negociações para a declaração continuam até segunda-feira e incluem, também, como a guerra recente será mencionada. >

Em 24 de junho, o Brics condenou os ataques ao país de maioria persa em nota conjunta, mas não citou nominalmente Israel e Estados Unidos.>

A manifestação dizia que as agressões a Teerã "constituem violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas" e conclamava as partes envolvidas a "resolver suas divergências por meios pacíficos".>

Por outro lado, a nota também destaca "a necessidade de estabelecimento de uma zona livre de armas nucleares e outras armas de destruição em massa no Oriente Médio, em conformidade com as resoluções internacionais pertinentes".>

Israel e Estados Unidos justificaram seus ataques acusando o Irã de estar prestes a produzir armas nucleares, enquanto Teerã diz que seu programa nuclear tem apenas fins pacíficos. O país revidou, mas com potencial de destruição menor. Depois, foi estabelecido um cessar-fogo.>

Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, a nota do grupo mostra que o apoio ao membro é limitado e sofre resistências, em especial da Índia, que tem em Israel hoje um aliado fornecedor de equipamentos de defesa.>

"Essa nota reflete as profundas divisões que existem entre os Brics, porque não cita nem Israel, nem Estados Unidos", afirma Oliver Stuenkel, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pesquisador afiliado do think-tank Carnegie Endowment for International Peace, em Washington.>

"Isso mostra que é muito pouco provável que os Brics se coloquem de uma forma radical em relação a algum evento geopolítico, porque são agora vários países. Então, é difícil mesmo negociar", prossegue>

"Fato é que o Brics, como um bloco, não é um ator relevante no conflito envolvendo o Irã.">

A entrada do Irã no Brics foi patrocinada por dois importantes aliados: China e Rússia, duas potências nucleares. Isso não significa, porém, garantia de apoio militar a Teerã, ressaltam os especialistas.>

"A entrada no Brics fortalece o Irã, mas não a ponto de prover qualquer tipo de guarida ou escudo. Na verdade, o Irã teve de lutar sozinho. Praticamente, teve que confrontar Israel e, depois, os Estados Unidos com seus próprios meios", afirma o professor de Política Internacional e Comparativa na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Dawisson Belém Lopes.>

"Porque o Brics não é uma aliança baseada na ideia de segurança coletiva, não é uma aliança militar. Ele é, sobretudo, uma aliança político-institucional, e mais política do que institucional. A institucionalidade do Brics ainda é frágil.">

Israel e Estados Unidos justificaram seus ataques acusando o Irã de estar prestes a produzir armas nucleares, o que o Teerã nega Crédito: Reuters

Expansão do Brics contrariou Brasil

O Brics nasceu em 2009 com apenas quatro membros — Brasil, Rússia, China e Índia, daí a sigla, que virou seu nome — e, em 2011, passou a contar também com África do Sul.>

Após anos funcionando como um pequeno conglomerado de grandes países emergentes, se expandiu em 2024 com a entrada de Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.>

A Arábia Saudita até o momento não formalizou sua adesão, embora esteja participando das reuniões.>

Além disso, há nove países "parceiros" do bloco: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.>

A expansão foi impulsionada por China e Rússia, interessados em fortalecer o bloco em contraponto às potências ocidentais, e contou com resistência por parte do Brasil, que viu sua relevância ser diluída.>

O grupo passou a receber acusações de ser "antiocidental", devido à entrada de mais ditaduras, como Irã, Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.>

"O Brasil foi contra a adesão do Irã. Foi atropelado pela China e a Rússia", lembra Stuenkel.>

"Isso complicou a estratégia brasileira, mas também indiana e sul-africana, porque há uma divisão no Brics entre um grupo mais antiocidental [liderado por Rússia e China] e um grupo com Brasil que não é antiocidental, um grupo que busca uma estratégia mais equilibrada.">

Na sua visão, o Brasil não tem interesse que os ataques ao Irã sejam um tema dominante na cúpula de líderes, "porque isso pode atrair a ira de Donald Trump [presidente dos EUA]".>

Sua expectativa é que o assunto não receberá uma menção enfática na declaração final da cúpula, a manifestação mais importante do bloco no encontro.>

"Uma declaração muito forte poderia até dificultar a estratégia brasileira de desenvolver uma postura de multi-alinhamento. O Brasil está no meio de uma negociação muito difícil envolvendo COP 30 [a Cúpula do Clima das Nações Unias que ocorre em novembro em Belém]. Então, quanto mais técnicas as negociações do Brics, melhor para o Brasil", ressalta.>

Apesar das dificuldades extras criadas pela expansão do grupo, Stuenkel ainda considera positivo para o Brasil integrar o Brics.>

"É útil para o Brasil, porque aproxima e estabelece um diálogo mais sofisticado e institucionalizado com países que o Brasil não conhece e precisa conhecer".>

Em reportagem recente, a revista britânica The Economist chegou a dizer que a participação do Brasil em um Brics dominado pelas agendas de China e Rússia faz o país "parecer cada vez mais hostil ao Ocidente".>

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, respondeu, em carta à publicação, que o Brasil vê o Brics como um "ator incontornável na luta por um mundo multipolar" e que trabalha na presidência do bloco "para fortalecer o perfil do grupo como espaço de concertação política em favor da reforma da governança global e como esfera de cooperação em prol do desenvolvimento e da sustentabilidade".>

E a guerra russa na Ucrânia?

Após receber o Brics na Rússia em 2024, Putin não poderá participar da cúpula no Brasil Crédito: Getty Images

O Irã não é o único país envolvido em grandes conflitos no bloco. A Rússia está em guerra com a Ucrânia há mais de três anos, após invadir o país em fevereiro de 2022.>

A agressão foi fortemente condenada pelas potências ocidentais do G7 — Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido — que adotaram sansões contra Moscou, mas nunca foi criticada pelo Brics.>

Para Stuenkel, é evidente que os dois grupos adotam posturas diferentes a depender das partes envolvidas nos conflitos.>

"Os países membros têm poder de veto. Então, não tem como o Brics fazer uma condenação mais firme contra a própria Rússia, que não vai assinar uma declaração se condenando".>

"E do mesmo jeito que o G7 não vai fazer uma condenação de crimes de guerra cometidos por Israel em Gaza, porque os Estados Unidos [fiel aliado de Israel] não vão apoiar".>

Com forte presença de países árabes muçulmanos, o Brics dedicou dezesseis linhas da declaração da cúpula do ano passado ao conflito entre Israel e Palestina.>

O bloco manifestou "grave preocupação com a deterioração da situação e com a crise humanitária no Território Palestino Ocupado, e em especial com a escalada sem precedentes da violência na Faixa de Gaza e na Cisjordânia em decorrência da ofensiva militar israelense, que resultou em assassinatos e ferimentos em massa de civis, deslocamento forçado e destruição generalizada da infraestrutura civil".>

No caso da Ucrânia, foram pouco mais de quatro linhas, que iniciavam relembrando "as posições nacionais" de cada membro do bloco, sem detalhar.>

"Enfatizamos que todos os Estados devem agir de forma consistente com os Propósitos e Princípios da Carta da ONU em sua totalidade e inter-relação. Observamos com apreço as propostas relevantes de mediação e bons ofícios, visando a uma resolução pacífica do conflito por meio do diálogo e da diplomacia", concluía o trecho sobre o conflito russo.>

A maioria dos países do Brics têm mantido neutralidade sobre a guerra da Ucrânia. O Brasil, por sua vez, criticou a invasão, embora mantenha boa relação com Moscou.>

Para Dawisson Lopes, a posição brasileira segue a tradição do país de defender o princípio da soberania territorial.>

"Então, mesmo que haja uma aliança tácita, mesmo que os países [Brasil e Rússia] se relacionem e o Brasil não tenha imposto sanções e embargos à Rússia, houve essa condenação porque esse [soberania territorial] é um ponto de apoio inegociável.">

