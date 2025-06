Impacto econômico

Irã aprova bloqueio do Estreito de Ormuz, maior rota do petróleo no mundo

Decisão final sobre o fechamento cabe ao Conselho Supremo de Segurança Nacional. Se confirmada, medida deve pressionar o preço do petróleo

Publicado em 22 de junho de 2025 às 12:39

Estreito de Ormuz, no Irã, onde passa maioria da produção mundial de petróleo Crédito: Imagem de Satélite/Google Maps/Reprodução

O Parlamento do Irã aprovou neste domingo (22) uma medida que prevê o fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo e gás natural, em resposta aos bombardeios dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas no dia anterior.>

O anúncio, feito por meio de um veículo de imprensa local, diz que a decisão final, contudo, cabe ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, e ainda não foi informado um prazo para que ela seja tomada.>

Em entrevista à emissora Press TV, o general Esmaeil Kousari, integrante da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento, afirmou que os deputados iranianos concluíram "que o Estreito de Ormuz deve ser fechado, mas a decisão final a esse respeito cabe ao Conselho Supremo de Segurança Nacional".>

Se confirmado, o bloqueio pode pressionar os preços do petróleo e do gás no mercado internacional, além de provocar atrasos no abastecimento global dessas commodities. Rota é a principal passagem da produção de petróleo global.>

